Haberler

AB, 2040'ta sera gazı emisyonlarını yüzde 90 azaltacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği, üye ülkelerin 2040 yılına kadar net sera gazı emisyonlarının 1990 seviyelerine göre yüzde 90 azaltılmasını öngören bağlayıcı hedefi resmen onayladığını açıkladı. Bu karar, AB'nin 2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşma hedefi doğrultusunda atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, emisyonların 2040'a kadar yüzde 90 azaltılmasına onay verdi.

AB Konseyi, üye ülke temsilcilerinin Birliğin 2040 yılı iklim hedefini resmen onayladıklarını açıkladı.

Açıklamada, üye ülkelerin Avrupa iklim yasasını değiştirerek 2040 yılına kadar net sera gazı emisyonlarında 1990 seviyelerine kıyasla yüzde 90'lık bir azalma öngören bağlayıcı hedef getirilmesini kabul ettikleri belirtildi.

Yeni adımın AB'nin 2050 yılına kadar iklim nötrlüğe ulaşma yönündeki uzun vadeli hedefi doğrultusunda atıldığına dikkat çekilen açıklamada, 2036'dan itibaren AB ülkelerinin net emisyonlarının yüzde 5'i kadar uluslararası karbon kredileri kullanabilecekleri ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin rekabet gücünü korumak ve dengeli bir geçişi sağlamak üzere üye ülkelere çeşitli esneklikler sunulacağı bildirildi.

Halihazırda, AB, sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar 1990 yılındaki seviyelere kıyasla yüzde 55 azaltmayı, 2050'de de net sıfır emisyona ulaşarak iklim nötr olmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya 'Hazırlıklı olun' talimatı

Azerbaycan'da neler oluyor? Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'de kriz: Arda Güler'i sırtından bıçakladılar

Arda'yı sırtından bıçakladılar
Samet Akaydin'dan sürpriz itiraf: Dört büyüklerden teklif geldi, Fenerbahçe ağır bastı

''Dört büyüklerden de teklif aldım, en çok parayı F.Bahçe verdi''
İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı

İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı
Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı

Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı
Real Madrid'de kriz: Arda Güler'i sırtından bıçakladılar

Arda'yı sırtından bıçakladılar
Galatasaray'a çılgın gelir! Tamı tamına 5.5 milyar TL

Aslan dört köşe!
Galatasaray-Liverpool maçının bilet fiyatları belli oldu

Bu maçı izlemek isteyenler neredeyse bir maaşını gözden çıkaracak