AB, Startup ve Scaleup Şirketlerini Çekmek İçin Yeni Strateji Belirledi

AB, Startup ve Scaleup Şirketlerini Çekmek İçin Yeni Strateji Belirledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği, startup ve scaleup şirketlerini çekmek amacıyla bürokratik işlemleri azaltmayı ve finansmanı artırmayı hedefliyor. Yeni strateji ile yenilik dostu bir iş ortamı yaratılacak ve bu şirketler için daha fazla destek sunulacak.

Avrupa Birliği (AB), startup ve scaleup şirketleri çekmek için bürokratik işlemleri azaltmayı ve finansmanı artırmayı planlıyor.

AB Komisyonu, yeni ürün veya hizmet geliştiren girişimler olarak bilinen startuplara ve başlangıç aşamasını başarıyla tamamlamış belirli bir büyüme seviyesine ulaşmış genişleme aşamasına geçmiş firmalar olan scaleuplara yönelik yeni stratejisini açıkladı.

Stratejiye göre, Avrupa'nın, inovasyon ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik eden, yatırım çeken ve stratejik bağımlılıkları azaltan startup ve scaleuplar için bir merkez haline gelmesi hedeflenecek.

AB ülkelerinin, küresel teknoloji odaklı şirketlerin kurulması ve büyümesi için uygun bir hal almasına yönelik adımlar atılacak. Bu kapsamda Avrupa'da yenilik dostu bir iş ortamı kurulacak. Özellikle yeni şirketler ve ölçeklenen şirketlere daha az idari yük, daha basit kurallar ve daha fazla destek sunulacak. İş, iflas ve vergi hukuku ile istihdam gibi alanlardaki kurallar sadeleştirilecek, bürokratik işlemler azaltılacak.

Ekonomik aktörlere, AB genelindeki kamu idareleriyle dijital ortamda etkileşim sağlayabilecekleri ortak bir dijital kimlik geliştirilecek. Startup ve scaleuplara daha fazla finansman sunulacak. Scaleup Avrupa Fonu ile teknoloji şirketlerinin finansman açığı kapatılacak.

Startup ve scaleupların piyasaya girişi ve bunların büyümesi için de çeşitli destekler verilecek. AB genelindeki üniversite ekosistemleri ile startup ve scaleupları birbirine bağlayan bir girişim kurulacak.

Yetenekli iş gücünü çekmek üzere adımlar atılacak. AB vatandaşı olmayan startup veya scaleup kurucularının veya çalışanlarının izin süreçleri kolaylaştırılacak. Yeni kurulan ve ölçeklenen şirketler için teknoloji ve araştırma altyapılarına yönelik sözleşme koşulları uyumlu hale getirilecek ve basitleştirilecek.

Avrupa ülkeleri, son dönemde özellikle teknoloji şirketlerine ev sahipliğinde ABD ve Çin'in çok gerisinde kalıyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu

Gizli kamera skandalında sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı: Yorum yağdırdılar

Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Shakhtar Donetsk'e imza atan Arda Turan, Galatasaray'ı hemen sildi

Yeni takımına imza atar atmaz Galatasaray'ı sildi
Hindistan'da korona yeniden hortladı! Vaka sayısı bir haftada 5 katına çıktı

7 milyon insanı öldüren koronavirüs bir ülkede yeniden hortladı
Terk edilmiş evde 17 ceset bulundu

Terk edilmiş evde 17 ceset bulundu
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Fuhuş operasyonunda 107 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı

Sınır kentimizden fuhuş için Türkiye'ye giren 107 kadın yakalandı
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

Okan Buruk ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.