AB, tren yolculuklarını kolaylaştırmaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği Komisyonu, tren yolculuklarının planlanmasını ve bilet alımını kolaylaştıracak bir düzenleme teklifi sundu. 'Tek yolculuk, tek bilet, tam haklar' paketiyle yolcular farklı demir yolu operatörlerinin hizmetlerini tek bir platformda bulabilecek ve haklarından tam olarak yararlanabilecek.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa genelinde özellikle sınır ötesi tren yolculuklarının planlanmasını ve bilet alımını kolaylaştıracak düzenleme teklifi hazırladı.

AB Komisyonu, tren yolculuk kurallarında değişiklikler içeren düzenleme paketini kamuoyuyla paylaştı.

"Tek yolculuk, tek bilet, tam haklar" adlı pakete göre, tren yolculuklarında farklı işletmeciler arasında seyahatler kolaylaştırılacak.

Yolcular, sınır ötesi yolculuklar da dahil olmak üzere farklı demir yolu operatörlerinin hizmetlerini tek bir işlemde, kendi seçtikleri bir platformda bulabilecek, karşılaştırabilecek ve birleştirebilecek.

Böylece, farklı bilet satış hizmet sağlayıcıları üzerinden tren biletlerine erişilebilirlik artacak.

Yolcular, birden fazla işletmeciyi kapsayan tren yolculuğunu tek platform üzerinden satın aldığında tek bilet sahibi olacak. Bu tek bilet, farklı demir yolu şirketleri tarafından işletilen hizmetleri de kapsayacak.

Tek bilet sayesinde yolcular, farklı tren hizmetleri arasında bağlantının kaçırılması durumunda yolcu haklarından tam olarak yararlanabilecek. Bu hizmetler farklı şirketler tarafından işletilse bile haklar geçerli olacak.

Uygulamada yolcular yardım, alternatif güzergah, ücret iadesi ve tazminat gibi çeşitli haklardan faydalanabilecek.

Düzenleme, AB ülkeleri ile Avrupa Parlamentosunun (AP) onayının ardından yürürlüğe girecek.

Avrupa'daki tren bileti sisteminin parçalı ve karmaşık olması nedeniyle özellikle sınır ötesi yolculuklarda rezervasyon ve aktarma sorunları yaşanıyor.

Düzenleme, yolcu haklarını güçlendirmeyi, rekabeti artırmayı ve daha fazla kişiyi çevreci ulaşım aracı olan trene yönlendirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

