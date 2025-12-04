Haberler

AB, mali suç riski nedeniyle Rusya'yı "kara listeye" aldı

Güncelleme:
Avrupa Birliği Komisyonu, Rusya'yı kara para aklama ve terörizmin finansmanı konularındaki eksiklikleri nedeniyle yüksek riskli ülke olarak belirledi ve finans kuruluşlarının Rusya ile ilgili işlemlerinde daha fazla dikkat göstermeleri gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'yı kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevelerinde stratejik eksiklikleri olduğu iddiasıyla yüksek riskli ülke olarak sınıflandırdı.

AB Komisyonu, mali suçlarla uluslararası mücadeleyi güçlendirmek amacıyla Rusya'nın yüksek riskli yargı bölgeleri listesine eklendiğini açıkladı.

Açıklamada, AB Komisyonunun kamu kaynaklarından, üye ülkelerin yetkili makamlarından ve Avrupa Dış İlişkiler Servisi'nden (EEAS) toplanan verileri birleştirerek teknik bir değerlendirme yaptığına işaret edilerek, "Bu değerlendirmede, Rusya'nın yüksek riskli üçüncü ülke olarak tanımlanma kriterlerini karşıladığı sonucuna varıldı." ifadesi kullanıldı.

Rusya'nın kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevelerindeki eksiklikleri nedeniyle kara listeye eklendiğine dikkat çekilen açıklamada, karar çerçevesinde finans kuruluşlarının Rusya ile ilgili bütün işlemlerde daha dikkatli davranmaları ve özen yükümlülüğüne uymaları gerekeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
