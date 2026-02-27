AB, MERCOSUR'la ticaret anlaşmasını "geçici" olarak uygulamaya başlayacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile yapılan tartışmalı ticaret anlaşmasını resmi onay süreci tamamlanmadan önce geçici olarak uygulamaya başlayacak.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de ocak ayında imzalanan AB-MERCOSUR ticaret anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Dün, Uruguay ve Arjantin, AB-MERCOSUR anlaşmasını onaylayan ilk ülkeler oldu." diyen von der Leyen, Brezilya ve Paraguay'ın da yakında anlaşmayı onaylayacaklarını belirtti."

Von der Leyen, "Mercosur Anlaşması 720 milyonluk bir pazar yaratıyor. Sayısız fırsat sunuyor. Milyarlarca dolarlık gümrük vergisini azaltıyor." diye konuştu.

AB Konseyi'nin AB Komisyonuna bir MERCOSUR ülkesinin ilk onayından itibaren ticaret anlaşmasını geçici olarak uygulama yetkisi verdiğini anımsatan von der Leyen, "Bu nedenle, son haftalarda bu konuyu üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu üyeleriyle yoğun bir şekilde görüştüm. Bu çerçevede, AB Komisyonu şimdi anlaşmayı geçici uygulamaya geçecek." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, AB anlaşmaları uyarınca, yapılan ticaret anlaşmasının ancak Avrupa Parlamentosunun onayını alındıktan sonra tam olarak sonuçlandırılabileceğini, AB Komisyonunun bu süreçte Birlik kurumlarıyla yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Müzakeresi 25 yıl alan AB-MERCOSUR ticaret anlaşması, bu aşamadan sonra Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından onaylanmasının ardından tam olarak yürürlüğe girecek.

AB ile Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ı kapsayan MERCOSUR ülkeleri 17 Ocak'ta ticaret anlaşması imzalamıştı.

Anlaşma kapsamında, sığır eti, kümes hayvanları, süt ürünleri gibi bazı tarım ürünlerinde gümrük avantajları sağlanacak. Buna karşılık MERCOSUR ülkeleri pazarlarını Avrupa sanayi ürünlerine daha fazla açacak.

Anlaşma, MERCOSUR'dan AB'ye gönderilen hassas tarım ürünlerinin gerekli durumlarda pazara erişimini sınırlandırabilecek tedbir maddeleri de içeriyor. Ancak Avrupalı çiftçiler bunu yeterli bulmuyor.

Brüksel, söz konusu anlaşmayı Latin Amerika'daki ticarette AB'nin payını ve etkisini artıracak önemli bir jeopolitik kazanım olarak değerlendiriyor.

Anlaşmaya Almanya ve İspanya destek verirken özellikle Fransa, Polonya ve Macaristan başta olmak üzere bazı ülkeler ile Avrupa genelindeki çiftçi örgütleri karşı çıkıyor.

Avrupa Parlamentosu da, MERCOSUR'la imzalanan ticaret anlaşmasına sıcak yaklaşmamış, bu konu hakkında Avrupa Adalet Divanı'nda hukuki süreç başlatmıştı.