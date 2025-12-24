Haberler

AB liderlerinden, ABD'nin 5 Avrupalıya vize yasağı getirmesine tepki

Avrupa Birliği kurumlarının liderleri, ABD'nin 5 Avrupalıya uyguladığı vize kısıtlamalarını kınadı. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, bu önlemlerin müttefikler arasında kabul edilemeyeceğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) kurumlarının liderleri, ABD'nin, eski AB Komisyonu üyelerinden Thierry Breton'un da aralarında yer aldığı 5 Avrupalıya uyguladığı vize kısıtlamasına tepki gösterdi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "AB, ABD'nin Avrupa vatandaşlarına ve yetkililerine yönelik seyahat kısıtlamalarını kınıyor." ifadesini kullandı.

Bu tür önlemlerin müttefikler, ortaklar ve dostlar arasında kabul edilemeyeceğine dikkati çeken Costa, "AB, ifade özgürlüğünü, adil dijital kuralları ve düzenleyici egemenliğini savunmakta kararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, "İfade özgürlüğü güçlü Avrupa demokrasimizin temelidir. Bununla gurur duyuyoruz ve bunu koruyacağız." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Amerikalıların görüşlerinin sansürlenmesi için dijital platformlara baskı uyguladıkları" iddiasıyla 5 kişiye vize kısıtlaması getirmişti.

Vize kısıtlamaları getirilenler arasında eski AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton, Dijital Nefretle Mücadele Merkezi Başkanı Imran Ahmed, Küresel Dezenformasyon Endeks Başkanı Clare Melford, Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu HateAid'in yöneticileri Anna-Lena von Hodenberg ve Josephine Ballon yer almıştı.

Geçmişte Fransa Maliye Bakanlığı da yapan Breton, 2019-2024 yıllarında AB Komisyonunda katı dijital kuralların şekillendirilmesinde öncü rol oynamıştı.

