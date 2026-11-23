Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, geçen hafta kamuoyuna duyurduğu siber saldırıda çevrim içi eğitim platformu EU Academy'nin dış kullanıcılarına ait kişisel verilerin sızdığını bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Thomas Regnier, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, EU Academy'nin AB Komisyonuna yönelik siber saldırıdan etkilendiğini ve sızan veriler arasında kullanıcıların isimleri ile e-posta adreslerinin bulunduğunu açıkladı.

Regnier, sızıntının kapsamına ilişkin incelemenin sürdüğünü belirterek, bu aşamada kullanıcılara tek tek bildirim gönderilmediğini, tedbir ve şeffaflık amacıyla platformun internet sitesinde tüm kullanıcılara yönelik bir duyuru yayımlandığını ifade etti.

Komisyon personelinin de bu konuda bilgilendirildiğini anlatan Regnier, "Bu kesinlikle bir siber saldırı. Yapay zeka destekli bir araç kullanılarak komisyonu hedef alan bir siber saldırı kampanyasından söz ediyoruz. Saldırının arkasında kimin olduğunu belirleyebilmek için soruşturmanın tamamlanması gerekiyor. Dolayısıyla şu aşamada saldırıyı herhangi bir kişi veya gruba atfetmiyoruz." diye konuştu.

EU Academy, AB kurumları dışındaki kullanıcıların birliğin politikaları hakkında bilgi edinmesine ve çevrim içi eğitimlere katılmasına olanak sağlıyor.

AB Komisyonu, 22 Ekim'de tespit ettiği siber saldırıyı 19 Kasım'da kamuoyuna doğrulamıştı.

Kaynak: AA