AB Komisyonu yüzde 72 gaz doluluğuna rağmen arz güvenliği sorunu görmüyor

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerdeki doğal gaz depolarının doluluk oranlarının tarihsel ortalamanın altında bulunmasına rağmen enerji arz güvenliğini tehdit eden bir durum olmadığını açıkladı.

AB Komisyonunun Enerjiden Sorumlu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında, Avrupa'daki doğal gaz depolarının doluluk seviyeleri ve üye ülkeler arasındaki farklılıklara ilişkin soruyu yanıtladı.

AB'nin doğal gaz depolama seviyelerinin tarihsel ortalamanın altında olduğunu belirten Itkonen, "Ancak üye ülkelerimiz şu an için herhangi bir arz güvenliği sorunu yaşamıyor." dedi.

Itkonen, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade ederek, AB Gaz Koordinasyon Grubu'nun üye ülkelerdeki durumu değerlendirmek üzere düzenli olarak toplandığını anımsattı.

Üye ülkeler arasında doğal gaz depolama seviyeleri bakımından farklılıklar bulunduğuna işaret eden Itkonen, 2022'de yaşanan enerji krizinin ardından Avrupa doğal gaz piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla çeşitli yasal düzenlemeler yapıldığını hatırlattı.

Itkonen, ihtiyaç duyulması halinde devreye alınabilecek önlemlerin mevcut olduğunu ancak şu aşamada acil durum tedbirlerinin uygulanmasını gerektiren koşulların oluşmadığını ifade etti.

Mevcut durumun 2022'deki enerji krizinden farklı olduğunu vurgulayan Itkonen, o dönem arz sorunu yaşandığını ancak şu an için bir sorun olmadığını söyledi.

Verilere göre, AB genelinde doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 72 seviyesinde seyrediyor. Geçmiş beş yılın aynı dönem ortalaması ise yüzde 89,5 civarında bulunuyordu. Bu yıl AB gaz depoları geçmiş yılların çok altında kaldı.

Kaynak: AA