AB Komisyonu Ukrayna'ya 2027 için 45 milyar avroluk krediyi AB Konseyine teklif etti

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna'ya gelecek yıl bütçe ve savunma desteği amacıyla 45 milyar avroluk kredi sağlanmasına yönelik teklifini sundu.

AB Komisyonu, Ukrayna'nın 2026 ve 2027 yıllarındaki ihtiyaçları için oluşturulan toplam 90 milyar avroluk kredi paketine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, Ukrayna'nın sunduğu finansman stratejisinin olumlu değerlendirildiği, bu kapsamda kredi paketinin 2027 yılı için ayrılan 45 milyar avroluk kısmının onaylanması için AB Konseyine teklif sunulduğu bildirildi.

Ukrayna'ya 2027 sonuna kadar sağlanması öngörülen kaynağın 13,3 milyar avroluk bölümünün bütçe desteğine, 31,7 milyar avrosunun ise ülkenin savunma sanayisi kapasitesine ayrılacağına işaret edilen açıklamada, desteğin, hukukun üstünlüğü, yolsuzlukla mücadele, ekonomik dayanıklılık ve sürdürülebilirliğe ilişkin şartlara bağlı olacağı belirtildi.

Açıklamada, teklifin AB Konseyi tarafından kabul edilmesinin ardından ödemelerin 2027 başında yapılabilmesi için gerekli adımların hızla atılacağı kaydedildi.

AB'nin şubat ayında kabul ettiği 90 milyar avroluk kredi paketinin 60 milyar avrosu Ukrayna'nın savunma kabiliyetleri ve savunma sanayisi kapasitesinin güçlendirilmesine, 30 milyar avrosu ise devletin işleyişinin ve temel kamu hizmetlerinin sürdürülmesi ile ekonomik dayanıklılığın artırılmasına ayrılmıştı.

AB Konseyi, nisanda paketin 2026 yılına yönelik 45 milyar avroluk bölümünü onaylamıştı. Bunun 16,7 milyar avrosu bütçe desteğine, 28,3 milyar avrosu savunma sanayisi kapasitesine tahsis edilmişti.

Öte yandan, AB ve üye ülkeleri, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Ukrayna'ya toplam 231,6 milyar avro destek sağladı.

Kaynak: AA