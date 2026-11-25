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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, kuantum araştırmalarının ticari ürün ve hizmetlere dönüşmesini hızlandırmak ve tedarik zincirlerini güçlendirmek üzere plan hazırladı.

AB Komisyonu, Avrupa'nın endüstriyel kapasitesini ve güvenliğini artırmak amacıyla hazırlanan Kuantum Yasası ile stratejik teknolojileri desteklemek için kurmayı planladığı Teknolojik Egemenlik Sermaye Fonu tekliflerini kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, AB ve üye ülkelerin kuantum alanındaki programları ortak araştırma ve sanayi hedefleri etrafında bir araya getirilecek. Avrupa'nın önde gelen araştırma enstitülerini buluşturacak bir ağ kurulacak, araştırmacıların ve şirketlerin ortak altyapıya erişimi kolaylaştırılacak.

Teklif kapsamında, kuantum bilgisayarları, simülatörleri ve kuantum destekli tıbbi görüntüleme sistemleri için Avrupa çapında altyapı kurulması desteklenecek. Hata oluştuğunda çalışmayı sürdürebilen kuantum bilgisayarları ve uydu sinyali olmadan çalışan navigasyon cihazları gibi projeler için finansman yarışmaları düzenlenecek.

AB ve üye ülkeler, kritik bileşenleri ve tedarikçileri belirlemek için kuantum teknolojilerinin tedarik zincirlerini izleyecek.

Kuantum bilgisayarların yaratabileceği siber risklere karşı verilerin, iletişim ağlarının ve kritik altyapının korunması amacıyla kuantum sonrası şifrelemeye geçiş desteklenecek.

Teklifle kurulmasına zemin hazırlanan Teknolojik Egemenlik Sermaye Fonu, kuantum dahil AB açısından stratejik teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlere hisse yatırımları ve benzeri yollarla sermaye sağlayacak.

Komisyon, fonun kurulması için Avrupa Yatırım Bankası Grubu ve üye ülkelerle çalışacak.

Kuantum ve yapay zeka dahil stratejik teknolojileri destekleyecek fonun büyüklüğünün 50 milyar avro olması hedefleniyor.

AB'nin 2030'a kadar kuantum teknolojilerinde küresel lider olma hedefini destekleyen yasa teklifi, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından son haline getirilecek.

Kaynak: AA