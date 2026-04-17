AB, 180 milyon avroluk bulut ihalesini 4 Avrupalı şirkete verdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Birliğin teknolojide dışa bağımlılığını azaltma hedefi kapsamında 180 milyon avro değerindeki egemen bulut ihalesini 4 Avrupalı şirkete verdi.

AB Komisyonu, dijital bağımsızlığını güçlendirmek amacıyla AB kurumları, kuruluşları ve ajanslarının 6 yıl boyunca toplam 180 milyon avroya kadar egemen bulut hizmeti satın almasına olanak tanıyan ihalenin sonuçlandırıldığını açıkladı.

Açıklamada, ihalenin Lüksemburg merkezli Post Telecom, Almanya merkezli StackIT, Fransa merkezli Scaleway ve Belçika merkezli Proximus şirketlerine verildiği, böylece AB kurumlarının bulut hizmetlerini Avrupa merkezli sağlayıcılardan temin edeceği belirtildi.

AB Komisyonunun temel teknolojiler ve altyapılarda stratejik kontrolünü güçlendireceği belirtilen açıklamada, söz konusu adımla Avrupa merkezli bulut altyapısının kullanımının artırılmasının ve kamu kurumlarında daha güvenli, denetlenebilir ve AB mevzuatıyla uyumlu dijital hizmetlerin yaygınlaştırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Egemen bulut, bir kuruluşun veya ülkenin verilerinin bulundukları ülkenin yasal düzenlemelerine, veri gizliliği kurallarına ve teknolojik kontrol standartlarına tam uyum sağlayacak şekilde barındırıldığı, yönetildiği ve saklandığı bulut bilişim ortamı anlamına geliyor.