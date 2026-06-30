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AB'den Ukrayna'ya dron alımı için 3,9 milyar avroluk destek

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Avrupa Birliği, Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla oluşturduğu 90 milyar avroluk destek kredisi kapsamında dron tedariki için ayrılan 6 milyar avroluk dilimin ilk ödemesi olan 3,9 milyar avroyu Ukrayna'ya aktardı.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla oluşturduğu destek paketi kapsamında, dron tedariki için 3,9 milyar avroluk ilk ödemeyi yaptı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, toplam 90 milyar avroluk Ukrayna Destek Kredisi kapsamında dron tedariki için ayrılan yaklaşık 6 milyar avroluk finansman diliminin ilk ödemesi olan 3,9 milyar avronun bugün Ukrayna'ya aktarıldığı bildirildi.

Açıklamada, bu ödemenin 25 Haziran'da makro finansal yardım kapsamında yapılan 3,2 milyar avroluk bütçe desteğinin ardından geldiği belirtilerek, Ukrayna'nın ödeme talepleri doğrultusunda gelecek günlerde yeni ödemeler yapılacağı ve dron alımlarına ayrılan finansman diliminin tamamlanacağı ifade edildi.

AB'nin Şubat 2026'da kabul ettiği Ukrayna Destek Kredisi kapsamında Ukrayna'ya toplam 90 milyar avroya kadar finansman sağlanması öngörülüyor.

Paketin 30 milyar avrosu Ukrayna devlet bütçesi ile temel kamu hizmetlerinin desteklenmesine, 60 milyar avrosu ise savunma sanayisi ve askeri kapasitenin güçlendirilmesine ayrıldı.

Bu kapsamda, 2026 yılında savunma sanayisine yönelik toplam 28,3 milyar avroluk destek sağlanması planlanırken, AB Komisyonu her ödeme öncesinde Ukrayna'nın sunduğu sözleşmeleri inceleyerek kaynakların AB ile mutabık kalınan savunma alımlarında kullanılıp kullanılmadığını denetliyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
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