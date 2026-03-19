AB'den Türkiye'ye SEPA teklifi

AB'den Türkiye'ye SEPA teklifi
Avrupa Birliği, Türkiye'ye euro cinsinden banka transferlerini basitleştirmeyi amaçlayan SEPA ödeme sistemine katılmayı teklif etti.

AB, Türkiye'ye SEPA ödeme sistemine katılmayı teklif etti.

AB'DEN ANKARA'YA "SEPA'YA GEÇİN" TEKLİFİ

Avrupa Birliği, Türkiye'ye Avrupa genelinde euro bazlı banka transferlerini saniyeler içinde ve çok düşük maliyetle gerçekleştirmeyi sağlayan SEPA (Tek Euro Ödeme Alanı) sistemine katılım teklifi sundu. Şu an 41 ülkenin dahil olduğu bu sistem, sınır ötesi para gönderimlerinde ödenen yüksek banka komisyonlarını ortadan kaldırarak işlemleri ülke içi havale kadar kolay hale getiriyor.

GURBETÇİLER VE İHRACATÇILAR İÇİN AVANTAJLI

Türkiye'nin bu sisteme dahil olması durumunda, özellikle Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları ve ihracatçılar büyük bir maliyet avantajı sağlayacak. Mevcut sistemde yüksek meblağlara ulaşan işlem ücretleri sembolik düzeylere inerken, transfer süreleri de dakikalar içine düşecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda değerlendirilen teklif, Türkiye'nin finansal altyapısının Avrupa standartlarıyla tam entegrasyonu yolunda kritik bir adım olarak görülüyor.

SEPA SİSTEMİ NEDİR?

SEPA (Tek Euro Ödeme Alanı), Avrupa genelinde euro cinsinden yapılan banka transferlerini, ülke içindeki yerel işlemler kadar hızlı, güvenli ve düşük maliyetli hale getiren bir ödeme sistemidir. Mevcut durumda 36 ülkeyi kapsayan bu sistem, sınır ötesi ödemelerdeki yüksek komisyonları ve günlerce süren işlem sürelerini ortadan kaldırarak; havale, EFT ve doğrudan borçlandırma gibi işlemleri tek bir standart altında toplar. Kısacası SEPA, Avrupa ülkeleri arasındaki dijital para trafiğini "görünmez sınırlar" olmadan tek bir havuzda birleştiren finansal bir otobandır.

Bayern Münih'ten Atalanta'ya iki maçta 10 gol

Çok acımasızlar: İki maçta tam 10 gol
Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin

Telefonda Arakçi'ye fena çıkışmış: Bari biz buradayken yapmayın
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Kardeşim önce 8.5 tl, biraz 3-5bin gönderirken de kesilen 12.5 tl eft ücretine çare bulsunlar. Biz her eft işleminde 1 ekmek parası ödüyoruz. Yazık günah değil mi bankalar bizi soyuyor!!!

Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

gurbetçiler için avantajlıysa gerek yok. ordan gelip bize ahkam kesiyorlar sonra.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da Leroy Sane krizi: İpleri neredeyse kopardı

İpleri neredeyse kopardı
Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli! Tedesco, yıldız isme ''Güle güle'' dedi

Yıldız isme ''Güle güle'' dedi
Beşiktaş'tan 3 çilek transferi birden! İşte o isimler

Üç çilek transferi birden! İşte o isimler
İngiltere'de öldüren gece kulübü! Oraya giden hastalığı kaptı

Öldüren gece kulübü! Oraya giden hastalığı kaptı
Osimhen'in sakatlığı sonrası Hasan Şaş'tan çarpıcı Süper Lig iddiası

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlikeyi duyurdu
Galatasaray'da Leroy Sane krizi: İpleri neredeyse kopardı

İpleri neredeyse kopardı
Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli! Tedesco, yıldız isme ''Güle güle'' dedi

Yıldız isme ''Güle güle'' dedi
Dışişleri de doğruladı: Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti

Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti