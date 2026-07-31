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AB’den Temu’ya denetimi engelleme suçlaması

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Avrupa Birliği (AB), Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu Temu'yu, yabancı sübvansiyon soruşturması kapsamında yürütülen denetimi engellemekle suçladı.

Avrupa Birliği (AB), Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu Temu'yu, yabancı sübvansiyon soruşturması kapsamında yürütülen denetimi engellemekle suçladı.

AB Komisyonu, Temu'nun sahibi PDD Holdings Inc. ile İrlanda'daki iştiraki WhaleCo Technology Limited'e, Yabancı Sübvansiyonlar Tüzüğü kapsamında yürütülen soruşturmada denetimin engellendiğine ilişkin ön değerlendirmelerini içeren resmi itiraz bildirimini gönderdiğini açıkladı.

Açıklamada, söz konusu ön değerlendirmelerin, Aralık 2025'te İrlanda'da gerçekleştirilen habersiz denetim sırasında şirketlerin Komisyonun incelemesini engellemiş olabileceklerine ilişkin bulgulara dayandığı belirtildi.

AB Komisyonunun, Temu'nun AB iç pazarında rekabeti bozabilecek yabancı sübvansiyonlardan yararlanmış olabileceği şüphesiyle inceleme başlattığı hatırlatılan açıklamada, habersiz denetimin amacının bu iddiaları destekleyebilecek delilleri toplamak olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Temu'nun denetim sürecinde Komisyonla aktif işbirliği yapma yükümlülüğünü çeşitli yönlerden ihlal ettiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Şirketin, AB'deki faaliyetlerinin organizasyonu ve yönetimi, kullandığı bilgi teknolojileri sistemleri ile faaliyetlerine ilişkin bazı kayıt ve belgelerin sunulmasına yönelik temel talepleri yerine getirmediği belirtilen açıklamada, bunun Komisyonun soruşturma açısından önem taşıyabilecek bilgi kaynaklarını incelemesini engellediği vurgulandı.

Açıklamada, ön değerlendirmelerin doğrulanması halinde Temu'nun Yabancı Sübvansiyonlar Tüzüğü kapsamındaki usule ilişkin yükümlülüklerini ihlal etmiş sayılacağına işaret edildi.

Kaynak: AA
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