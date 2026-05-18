AB, İtalya'nın enerji harcamaları için bütçe esnekliği talebine mesafeli duruyor

Avrupa Birliği Komisyonu, İtalya'nın artan enerji maliyetleri nedeniyle bütçe kurallarında esneklik talebine temkinli yaklaştı. AB sözcüleri, mevcut fonların etkin kullanımına odaklanıldığını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İtalya'nın artan enerji maliyetleri nedeniyle birlik bütçe kurallarında esneklik talebine mesafeli yaklaştı.

AB Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e enerji alanındaki harcamalara bütçe esnekliği sağlanması konusunda gönderdiği mektup hakkında açıklamalarda bulundu.

Pinho, "Meloni'nin Başkan von der Leyen'e hitaben yazdığı mektubun ulaştığını teyit edebilirim. Ancak şu aşamada mektubun içeriği hakkında yorum yapmayacağız." dedi.

AB Komisyonu Sözcüsü Balazs Ujvari de "Şu aşamada odak noktamız halihazırda mevcut olan AB fonlarının tam anlamıyla kullanılmasıdır." diye konuştu.

Gelecek Nesil AB, uyum politikası ve modernizasyon fonu gibi araçlar kapsamında enerji yatırımları için yaklaşık 300 milyar avronun erişime sunulduğunu anımsatan Ujvari, "AB bütçesinde enerji alanında henüz kullanılmamış yaklaşık 95 milyar avro bulunuyor. Şu anda temel odak, üye ülkelerin bu kalan kaynakları etkin biçimde kullanmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Ujvari, AB'nin enerji kıtlığı ve yüksek fiyatlar bağlamındaki yatırımları desteklemek amacıyla devlet yardımı çerçevesini de kısa süre önce daha esnek hale getirdiğini hatırlattı.

AB'nin istikrar ve bütçe kurallarında daha esnek bir yaklaşımı benimsemesi talebi

Meloni, von der Leyen'e bir mektup göndererek enerji sektöründeki fiyat artışlarına karşı AB'nin istikrar ve bütçe kurallarında daha esnek bir yaklaşımı benimsemesini talep etti.

Meloni mektubunda, AB'nin İstikrar ve Büyüme Paktı'nda savunma harcamalarına ilişkin muafiyetlerin genişletilmesini istedi.

Meloni, bunların gerçekleşmemesi halinde ise hükümeti açısından, AB'nin "Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE)" ortak savunma finansman programından yararlanılmasını kamuoyuna açıklamanın çok zor olacağını vurguladı.

Mektupta, enerji alanında bütçe esnekliği sağlanmaması halinde İtalya'nın AB'nin SAFE savunma programından yararlanma planlarından vazgeçebileceği ifade edildi.

AB mali kuralları, üye ülkelerin kamu açıklarını ve borçlarını sınırlandırıyor. Normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'nin yüzde 3'ünü geçmemesi gerekiyor.

Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonuna bildirilmesi ve etkin mücadele yapılması icap ediyor.

AB, üye ülkelerin savunma harcamaları için ise bütçe kurallarında geçici esneklik tanıyor.

"Ulusal kaçış" maddesi kapsamında ülkeler savunma harcamalarını artırdıklarında, bütçe açıklarını geçici olarak daha yüksek tutabiliyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
