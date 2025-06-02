AB, Delivery Hero ve Glovo'ya Kartel Cezası Kesti

Avrupa Birliği (AB), Almanya merkezli çevrim içi gıda dağıtım şirketi Delivery Hero ve İspanya'da sahip olduğu Glovo'ya kartel kurdukları gerekçesiyle 329 milyon avro para cezası kesti.

AB Komisyonu, Delivery Hero ve Glovo'nun Avrupa'da gıda ve tüketim mallarının çevrim içi sipariş ve teslimatı sektöründe Birlik rekabet kurallarını ihlal ettiklerinin belirlendiğini açıkladı.

Açıklamada, "AB Komisyonu, Delivery Hero ve Glovo'ya, çevrim içi gıda dağıtım sektöründe kartele katıldıkları için toplam 329 milyon avro ceza verdi." ifadesi kullanıldı.

Şirketlerin birbirlerinden personel almamakta anlaştıkları, ticari açıdan hassas bilgileri paylaştıkları ve pazarları aralarında bölüştükleri belirtilen açıklamada, söz konusu kural ihlallerinin Avrupa ülkelerinde 2018 ile 2022 yılları arasında gerçekleştiği, bu nedenle Delivery Hero'ya 223 milyon 285 bin avro, Glovo'ya 105 milyon 732 bin avro ceza kesildiği kaydedildi.

Açıklamada, her iki şirketin de kartele katılımlarını kabul ettiğine dikkati çekilerek, bu tür kartellerin tüketiciler ve iş ortakları için seçenekleri, çalışanlar için de fırsatları azalttığı, rekabet ve yeniliğe engel olduğu bildirildi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, konuyla ilgili Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında ise şirketlerin birbirlerinden çalışan almamakta anlaştıklarının, ticari bilgileri paylaştıklarının ve ülkelerin pazarlarını aralarında tahsis ettiklerinin tespit edildiğini anlattı.

İki şirkete 329 milyon avro kartel cezası kesildiğine işaret eden Ribera, AB Komisyonunun ilk defa şirketlerin yetenekli çalışanlar için rekabet etmeyi bırakıp birbirinin çalışanını işe almamak için anlaşma yapılmasına karşı yaptırım uyguladığını vurguladı.

Delivery Hero ve Glovo, Avrupa'nın en büyük gıda dağıtım şirketleri arasında yer alıyor. 70'ten fazla ülkede faaliyet gösteren Delivery Hero, 2022'de Glovo'nun bütün kontrolünü ele almıştı. İspanya merkezli Glovo ise 20'den fazla ülkede yer alıyor.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.

AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabet veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları kesebiliyor.

Berlin merkezli Delivery Hero'nun sahip olduğu şirketler arasında Yemeksepeti de bulunuyor.