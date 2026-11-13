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AB'de sera gazı emisyonları ikinci çeyrekte 833 milyon tona indi

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AB ekonomisinin sera gazı emisyonları, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 azalarak 833 milyon ton karbondioksit eş değerine geriledi. Emisyonlar 18 üye ülkede azalırken en fazla düşüş yüzde 15,5 ile Estonya'da, en yüksek artış yüzde 4,8 ile Malta'da kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB) ekonomisinin sera gazı emisyonları, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 azalarak 833 milyon ton karbondioksit eş değerine geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB'nin 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin sera gazı emisyon verilerini açıkladı.

Buna göre, AB ekonomisinin mevsimsellikten arındırılmış sera gazı emisyonları, ilk çeyrekteki 837 milyon ton karbondioksit eş değerinden ikinci çeyrekte 833 milyon tona düştü.

Bu dönemde emisyonlar çeyreklik bazda yüzde 0,5 azaldı. Emisyonlardaki azalmada en fazla elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı etkili oldu. Bunu hanehalkları ile ulaştırma ve depolama faaliyetleri izledi. Diğer bazı sektörlerdeki emisyon artışları ise düşüşü kısmen sınırladı.

AB'nin sera gazı emisyonları, geçen yılın ikinci çeyreğine kıyasla ise yüzde 1,4 arttı.

Yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe göre sera gazı emisyonları 18 üye ülkede azaldı.

Emisyonlarda en fazla düşüş yüzde 15,5 ile Estonya, yüzde 10,6 ile Letonya ve yüzde 7,6 ile Finlandiya'da kaydedildi. En yüksek artışlar ise yüzde 4,8 ile Malta, yüzde 1 ile İrlanda ve yüzde 0,8 ile Romanya'da görüldü.

Kaynak: AA
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