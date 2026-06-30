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AB'nin çelik sektörünü koruyacak yeni kuralları yürürlüğe giriyor

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Avrupa Birliği, küresel çelik kapasite fazlasının yerli üreticilere etkisini azaltmak için çelik ithalat kotalarını düşüren ve kota aşımında gümrük vergilerini yüzde 50'ye çıkaran yeni düzenlemeyi yarın yürürlüğe koyuyor.

Avrupa Birliği (AB), küresel çelik üretimindeki kapasite fazlasının yerli üreticiler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla çelik ithalat kotalarını düşüren ve kota aşımında uygulanacak gümrük vergilerini artıran yeni düzenlemeyi yarın yürürlüğe koyacak.

AB Komisyonu, yeni Çelik Tüzüğü kapsamında hazırlanan ve çelik ithalatına uygulanacak tarife kotalarının ticaret ortakları arasında dağıtımını belirleyen uygulama düzenlemesini yayımladı.

Buna göre, AB'nin mevcut çelik korunma önlemlerinin sona ermesinin ardından yarından itibaren çelik ithalatında toplam gümrüksüz tarife kotası azaltılacak, kota aşımında uygulanacak gümrük vergisi ise artırılacak.

Düzenleme kapsamında, AB'ye yılda 18,3 milyon ton çelik ürününün gümrüksüz ithal edilmesine izin verilecek.

Söz konusu ithalat kotasının yarısı tercihli ticaret anlaşması ortaklarına ayrılırken, kalan kısmı tüm ticaret ortaklarına açık tutulacak. Kotanın aşılması halinde, 26 farklı çelik ürün kategorisinde yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacak.

Yeni düzenleme, ithal edilen çeliğin üretiminde eritme ve döküm işleminin hangi ülkede gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi verilmesini zorunlu kılacak. Böylece, çelik tedarik zincirinde izlenebilirlik artacak.

AB, düzenleme ile küresel kapasite fazlasının uluslararası piyasalarda yol açtığı bozulmaları gidermeyi, AB'deki çelik üretimini ve istihdamı korumayı, Avrupalı üreticilere daha temiz ve yenilikçi üretim teknolojilerine yatırım yapabilecekleri bir ortam sağlamayı amaçlıyor.

Çelik, savunma dahil olmak üzere stratejik açıdan önemli birçok sektörde kullanılması nedeniyle AB ekonomisi için temel ürünler arasında yer alıyor.

AB çelik sektörü 300 bin kişiye doğrudan, 2,5 milyon kişiye de dolaylı istihdam sağlıyor. Sektör, sıklıkla AB'den korunma önlemleri talep ediyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
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