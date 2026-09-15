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AB bankasından küçük modüler reaktöre ilk yatırım

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Avrupa Yatırım Bankası (AYB), küçük modüler reaktör (SMR) teknolojisine yönelik ilk yatırımını Finlandiyalı Steady Energy şirketine 40 milyon avroya kadar finansman sağlayarak gerçekleştirecek.

Avrupa Yatırım Bankası (AYB), küçük modüler reaktör (SMR) teknolojisine yönelik ilk yatırımını Finlandiyalı Steady Energy şirketine 40 milyon avroya kadar finansman sağlayarak gerçekleştirecek.

AB bankası olarak faaliyet gösteren AYB, Finlandiya merkezli nükleer teknoloji girişimi Steady Energy'ye sağlanacak finansman kararına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, nükleer teknoloji şirketi Steady Energy'ye 40 milyon avroluk finansman desteğinin şirketin ısı üretmek üzere tasarladığı küçük modüler reaktörün araştırma-geliştirme, test ve lisanslama çalışmalarında kullanılacağı belirtildi.

Steady Energy'nin 50 megavatlık reaktör konseptinin bölgesel ısıtma şebekelerine düşük karbonlu ısı sağlamak üzere tasarlandığına işaret edilen açıklamada, reaktörün kendini kanıtlamış hafif su reaktörü teknolojisi temel alınarak geliştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, AYB'nin SMR teknolojisine ilk kez yatırım yaptığı, finanse edilecek faaliyetlerin 2026 ile 2028 yılları arasında Finlandiya'da yürütüleceği belirtildi.

Küçük modüler reaktörler, 300 megavata kadar elektrik üretim kapasitesine sahip, geleneksel nükleer santrallere göre daha küçük ölçekli sistemler olarak tanımlanıyor.

Bu reaktörlerin parçalarının fabrikalarda modüler biçimde üretilerek kurulum alanına taşınabilmesi sayesinde daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle devreye alınması hedefleniyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) göre, dünya genelinde farklı geliştirme aşamalarında bulunan 80'den fazla SMR tasarımı mevcut.

Ticari ölçekte SMR sistemleri halihazırda Rusya ve Çin'de işletilirken, AB Komisyonu Avrupa'daki ilk küçük modüler reaktörlerin 2030'lu yılların başında faaliyete geçmesini hedefliyor.

Kaynak: AA
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