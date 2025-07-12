AB, ABD'ye Tarife Yanıtı Hazırlıyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ile tarifeler konusunda müzakereleri sürdüreceklerini fakat anlaşma olmaması durumunda misilleme yapacaklarını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Ağustos'tan itibaren AB ürünlerine yüzde 30 oranında tarife uygulanacağını bildirmesinin ardından açıklamada bulundu. ABD Başkanı Trump'tan AB'ye yönelik revize edilmiş gümrük vergisi oranı ve yeni zaman çizelgesini içeren mektup aldıklarını kaydeden von der Leyen, "AB ihracatına yüzde 30 gümrük vergisi uygulanması Atlantik'in her iki yakasındaki işletmelerin ve tüketicilerin aleyhine olacak şekilde temel transatlantik tedarik zincirlerini aksatacaktır" ifadelerini kullandı.

ABD ile 1 Ağustos'a kadar bir anlaşmaya varmak için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan von der Leyen, "Gerektiğinde orantılı karşı önlemlerin alınması da dahil olmak üzere AB'nin çıkarlarını korumak için bütün adımları atacağız" dedi.