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AB, 9 oyun şirketine sanal para satın alımları için soruşturma başlattı

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AB, 9 oyun şirketi hakkında sanal para ve oyun içi ürün satın alımlarının tüketici haklarına uygunluğu için soruşturma başlattı. CPC ağı, gerçek maliyetin gizlenmemesi, 14 günlük cayma hakkı ve çocukların korunmasına yönelik uygulamaları değerlendirecek.

Avrupa Birliği (AB), Candy Crush Saga, Minecraft ve Clash of Clans gibi oyunlarda sanal paralarla yapılan satın alımların tüketici haklarına uygunluğunu incelemek üzere 9 oyun şirketi hakkında soruşturma başlattı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ulusal tüketici koruma makamlarından oluşan Tüketicinin Korunması İşbirliği (CPC) ağı, oyuncuların haklarını güçlendirmek amacıyla video oyunu şirketlerine yönelik koordineli soruşturmalar açtı.

Soruşturmalarda, oyun içi ürünlerin ve sanal paraların gerçek para karşılığının açıkça gösterilip gösterilmediği değerlendirilecek. Farklı sanal paralar ve bunlar arasındaki dönüşümlerle satın alımların gerçek maliyetinin gizlenmemesi sağlanacak.

Oyuncuların oyunda ilerlemek veya oyundan yararlanmak için ihtiyaçlarından fazla sanal para satın almaya yönlendirilmemesi de ele alınacak.

Şirketlerin, satın alma öncesinde oyunculara açık ve anlaşılır bilgi vermesi, kullanılmamış sanal paralar dahil 14 günlük cayma hakları konusunda bilgilendirme yapması ve adil sözleşme koşulları sunması incelenecek.

Özellikle çocuklar gibi hassas tüketici gruplarının zararlı uygulamalardan korunmasına yönelik önlemler de değerlendirilecek.

Soruşturmalar, Crytek, InnoGames, King, Mojang, Plarium Europe, PLR Worldwide Sales, Riot Games, Supercell ve Ubisoft şirketlerini kapsıyor.

Candy Crush Saga, Minecraft ve Clash of Clans, Hunt: Showdown 1896, Forge of Empires, Mech Arena, Gardenscapes, Valorant ve For Honor oyunları da incelemeye alınacak.

CPC ağı, geçen yıl oyun içi sanal paraların kullanımında şeffaflık ve adaleti sağlamaya yönelik ilkeler doğrultusunda sektörle görüşmeler başlatmıştı. Görüşmelerden yeterli sonuç alınamaması üzerine yapılan piyasa taramasında, söz konusu oyunların daha ayrıntılı incelenmesi gerektiği belirlenmişti.

Öte yandan, Activision Blizzard UK şirketinin Diablo Immortal ve Call of Duty Mobile oyunlarına ilişkin ayrı bir inceleme yürütülüyor.

Bu incelemede, sanal paraların satışının yanı sıra kişisel verilerin toplanması, oyunların bağımlılık yaratabilecek tasarımları, ebeveyn kontrolü ayarları, çocuklara doğrudan pazarlama ve oyun hesaplarının engellenmesi gibi uygulamalar ele alınıyor.

AB Komisyonunun Tüketicilerin Korunmasından Sorumlu Üyesi Michael McGrath, yaptığı açıklamada, Avrupalıların yaklaşık yarısının video oyunu oynadığına dikkati çekerek, sektörün özellikle çocukları zararlı veya adil olmayan uygulamalardan koruması gerektiğini belirtti.

McGrath, "Oyun adil olmalı ve kurallara uyulmalı. Ulusal makamlar, AB Komisyonunun desteğiyle bunların uygulanmasını sağlayacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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