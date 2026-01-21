A101 ile Ceviz Üreticileri Derneği işbirliği yaptı

A101, Ceviz Üreticileri Derneği ile işbirliği yaparak yerli cevizi tüketicilerle buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, A101, dernekle gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında, üretim bahçelerinde yetiştirilen yerli kabuklu cevizleri mağazalarında satışa sunuyor.

Projeyle yerli tarımsal üretimin, şirketin 13 bin 500'ü aşkın mağazası ve çok kanallı satış modeli sayesinde düzenli pazar erişimi kazanması amaçlanıyor. Bu yapı, üreticinin sürdürülebilir şekilde planlama yapmasını desteklerken, iyi tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına ve yerli üretimin güçlenmesine katkı sağlıyor.

Proje kapsamında devreye alınan izlenebilirlik altyapısı sayesinde, ürün üzerindeki barkod aracılığıyla tüketiciler ürünün kaynağına ve üretim sürecine ilişkin bilgilere erişebiliyor. Böylece tarladan rafa uzanan süreçte şeffaflık ve üretim emeğinde görünürlüğün yanı sıra tüketici güveninin artırılması öngörülüyor.

İşbirliği, yerli ceviz üretiminin uzun vadeli ve sürdürülebilir şekilde büyümesine katkı sunmayı ve üretici-perakende ekosisteminde örnek uygulama modeli oluşturmayı amaçlıyor.

"Ceviz sürdürülebilir tarımın güçlü örneklerinden biri"

Açıklamada görüşlerine yer verilen A101 Meyve Sebze Satınalma Genel Müdürü Gürol Kıraç, cevizin, taze gıda kategorisinde yerli üretimin ve sürdürülebilir tarımın güçlü örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Kıraç, meyve-sebze ve taze gıda tedarik zincirinde kalite standartlarını, ürün güvenliğini ve sürekliliği önceleyen bir yaklaşımla üreticilerle yakın çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu işbirliğiyle yerli cevizi güvenilir bir tedarik yapısı içinde daha fazla tüketiciyle buluştururken, üreticimizin emeğine değer katmayı ve Türkiye'nin tarımsal zenginliğini raflarımıza taşımayı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de taze gıda tarafında yerli üretimi güçlendiren yeni projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Ceviz Üreticileri Derneği Başkanı Ömer Ergüder de yerli ceviz üreticisinin en büyük sorunlarından birinin, ithal ceviz baskısı altında hak ettiği değeri bulmakta zorlanması olduğunu aktardı.

A101 ile attıkları adımın, hem üreticiyi güçlendiren hem de tüketiciyi gerçek Türk ceviziyle buluşturan örnek bir model olduğuna işaret eden Ergüder, "Türkiye'nin bereketli topraklarında yetişen her cevizin arkasında büyük bir emek ve uzun bir yolculuk var. Bu yolculuğun değerini koruyan böyle bir projeye imza atmaktan büyük gurur duyuyoruz. A101 yönetimine ve tüm ekibine, ülkemizin tarım sektörüne verdikleri bu güçlü destek için sonsuz teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.