Haberler

A101'de üst düzey atama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Perakende zinciri A101, İbrahim Ersoy'u Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (CFO) olarak atadı. Ersoy, 20 yılı aşkın deneyimiyle A101'in finans, mali işler ve sürdürülebilirlik birimlerini yönetecek.

Perakende zinciri A101'de Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (CFO) görevine İbrahim Ersoy getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, A101'de üst düzey atama gerçekleşti.

Çok uluslu şirketlerde 20 yılı aşkın deneyimi bulunan İbrahim Ersoy, A101'in yeni dönem yapılanması kapsamında CFO olarak görevine başladı.

Ersoy, A101'deki yeni görevinde finans, mali işler, insan kaynakları, hukuk, iç denetim ve sürdürülebilirlik birimlerinin yönetimine liderlik edecek. Ersoy'un liderliğinde, şirketin operasyonel süreçlerinde yüksek verimlilik ve sürdürülebilir değer yaratma odağının ön planda olması hedefleniyor.

Kariyerine 2003 yılında FedEx Türkiye'de Finans Müdürü olarak başlayan Ersoy, daha sonra Vodafone Türkiye'de üst düzey görevlerde bulundu. Şirketin yatırım kararları, stratejik iş geliştirme projeleri ve finansal sürdürülebilirlik alanlarında çalışmalar yürüten Ersoy, 2024 yılından itibaren Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak

Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak
Milyonlarca memurun merak ettiği soru yanıt buldu

Milyonlarca memurun merak ettiği soru yanıt buldu
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal

Yola çıkacaklar dikkat! Türkiye'den o ülkeye uçuşlar tamamen iptal
Zeynep Yılmaz korku dolu anlar yaşadı! Fırtınanın orasında böyle kaldı

Zeynep Yılmaz'ın korku dolu anları! Fırtınanın ortasında böyle kaldı
Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak

Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada