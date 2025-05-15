A101, Best of Sales Awards'ta Üç Ödül Birden Kazandı

A101, satış ve pazarlama dünyasının prestijli organizasyonlarından Best of Sales Awards'ta (BoSA) üç ayrı kategoride ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tören, UNIQ İstanbul'da gerçekleştirildi.

"Satış Performansı" ve "Omnichannel" kategorilerinde şirketin sürdürülebilir ulaşım ürünlerini yenilikçi satış modelleriyle entegre ettiği bir satış modeli olarak Volta elektrikli araç satışı, çevresel sorumlulukla müşteri beklentilerini buluşturan stratejik bir girişim olarak değerlendirilerek, ödül almaya hak kazandı.

"Ticari Pazarlama Uygulaması" kategorisinde ise Bingo Kapsül tanıtımı, şirketin ticari pazarlama ve "retail medya" stratejilerinin etkili bir uygulaması olarak, jüri tarafından ödüle layık görüldü.

Şirketin sahip olduğu mağaza ağı ve dijital iletişim kanalları sayesinde, ürün tanıtımını fiziksel ve dijital mecralarda entegre biçimde kurgulayarak, markaya yüksek görünürlük ve erişim sunması, ticari pazarlama kategorisinde ikincilikle ödüllendirildi.

Şirket, aynı zamanda bu yıl dördüncüsü verilen "Best Team to Join (B2J) Ödülleri"nde, öğrenci ve profesyonellerin oylarıyla "2025'te en çok çalışılmak istenen şirketler" arasında üçüncü sırada yer alarak, güçlü işveren markası kimliğini tescilledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen A101 Satınalma ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Volkan Yıldız, yalnızca yaygınlığıyla değil, satış gücü, dijital dönüşüm vizyonu ve pazarlama stratejilerindeki çevikliğiyle de sektöre yön verdiklerini belirtti.

Volta ile geliştirdikleri yenilikçi satış yaklaşımı ve omnichannel yetkinliklerin, tüketici ihtiyaçlarını merkeze alan veri odaklı çözümlerle şekillendiğini aktaran Yıldız, "Bingo örneğinde olduğu gibi, A101 sahip olduğu medya gücüyle markalara yalnızca raflarda değil, dijital ve entegre mecralarda da erişim ve etki sunuyor. Bugün geldiğimiz noktada, A101 artık yalnızca bir perakende zinciri değil; bir pazarlama ve teknoloji platformudur." ifadelerini kullandı.

Yıldız, ödüllerin, stratejik dönüşümlerinin önemli bir yansıması olduğuna dikkati çekerek, "Başta saha ekiplerimiz olmak üzere, tüm çalışma arkadaşlarıma ve iş ortaklarımıza gönülden teşekkür ederim." değerlendirmesini yaptı.