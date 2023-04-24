958 milyon liralık cezaya itirazı reddedilen BİM zincir marketleri, istinafa başvuracak

BİM zincir marketleri, Rekabet Kurumu'nun 2021 yılında şirkete kestiği cezalarla ilgili açıklama yaptı. Kamuyu Bilgilendirme Platformu'na (KAP) bildirim yapan şirket, Rekabet Kurumu'nun verdiği para cezalarına karşı açtıkları iptal davasının idare mahkemesi tarafından esastan reddedildiğini duyurdu.

30 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDECEKLER

Şirket, 30 gün içinde karara itiraz için ikinci derece mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusunda bulunacaklarını açıkladı. BİM açıklaması şöyle; "30.10.2021,17.02.2022 ve 18.03.2022 tarihli KAP açıklamalarımızda Rekabet Kurumu tarafından Şirketimizin de dahil olduğu beş zincir market ve bir tedarikçi şirkete idari para cezası verdiği ve bu kararına karşı iptal davasının Şirketimiz tarafından ilgili İdare Mahkemesi nezdinde açıldığı duyurulmuştu. Ankara ilgili İdare Mahkemesi nezdinde (İlk derece mahkeme) görülen dava esastan reddedilmiştir. Karara itiraz için 30 gün içerisinde ikinci derece mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusunda bulunulacaktır."

NE OLMUŞTU?

Rekabet Kurulu, Ekim 2021'de BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101 ve Savola Gıda'ya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası vermişti. BİM tüm marketler içinde 958 milyon lirayla en büyük cezayı almış ve kararın iptali için dava açmıştı.