9. İletişim ve Halkla İlişkiler Sempozyumu İstanbul'da Gerçekleşecek

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi ve A&B İletişim işbirliğiyle merhum Prof. Dr. Alaeddin Asna adına 9. İletişim ve Halkla İlişkiler Sempozyumu gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Halkla İlişkiler ve Sürdürülebilirlik: Geleceği İnşa Eden İletişim Stratejileri" temasıyla 2-3 Aralık'ta santralistanbul Kampüsü'nde düzenlenecek sempozyumda sürdürülebilirlik, yapay zeka ve çağdaş iletişim pratikleri ele alınacak.

Etkinlikte, halkla ilişkiler disiplininin değişen iletişim dinamikleri ışığında nasıl dönüştüğü değerlendirilecek. Ayrıca etik, toplumsal sorumluluk, dijitalleşme, kriz yönetimi ve paydaş iletişimi alanlarında yeni kuramsal ve uygulamalı yaklaşımlar da konunun uzmanları tarafından masaya yatırılacak.

Akademisyenler, halkla ilişkiler profesyonelleri ve kültürel aracıları bir araya getirmesi beklenen sempozyumda, disiplinin karşılaştığı güncel eğilim ve sorunlara disiplinlerarası bir perspektiften yanıt aranacak.

Sempozyumda yapay zeka ve etik de masada olacak

Sempozyumun bu yılki programında sürdürülebilirlik bağlamında halkla ilişkiler stratejilerinden yapay zeka ve etik tartışmalarına, halkla ilişkiler eğitiminden sosyal etki analizlerine kadar uzanan kapsamlı bir içerik yer alıyor.

Sempozyum kapsamında, "yeşil aklama" (Greenwashing) pratiklerinin kurumsal sorumlulukla ilişkisi, halkla ilişkiler çalışmalarının sosyal etki analizlerindeki rolü, dijital halkla ilişkilerin sürdürülebilirlik süreçlerine katkısı ve etik halkla ilişkiler yaklaşımlarının bu alandaki belirleyici etkisi ele alınacak.

Sürdürülebilirlik raporlamasında halkla ilişkilerin üstlendiği stratejik konum, halkla ilişkiler eğitiminde sürdürülebilirlik odağının güçlendirilmesi, paydaş etkileşimlerinin sürdürülebilirlik perspektifiyle yeniden değerlendirilmesi ve yapay zeka ile sürdürülebilirlik ilişkisi de sempozyumda tartışılacak.

Sürdürülebilirlik kavramına ve uygulamalarına yönelik eleştirel yaklaşımlar da önemli tartışma başlıkları arasında yer alacak.

Sempozyumun ithaf edileceği merhum Prof. Dr. Alaeddin Asna, Ankara Üniversitesindeki eğitiminin ardından ABD'de iletişim alanında yüksek lisans yaptı.

Asna, TRT, Milli Savunma Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Koç Holding gibi kurumlardaki görevlerinin ardından 1974'te A&B Halkla İlişkiler'i kurdu. Akademik kariyerini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde sürdüren Asna, 4 Ağustos 2015'te hayatını kaybetti.