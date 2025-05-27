87 yıllık firma Fiskobirlik mali kriz sonucu varlıklarını satışa çıkardı

87 yıllık firma Fiskobirlik mali kriz sonucu varlıklarını satışa çıkardı
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87 yıldır fındık üreticisinin umudu olan Fiskobirlik iflasın eşiğinde. Artan borçlar sonrası gayrimenkuller bir bir satışa çıktı, sektör büyük bir çöküşün eşiğinde.

Türkiye, fındık denince akla gelen en köklü kurumlardan birinin çöküş haberine uyandı. 1938'DE Giresun'da kurulan, sektöre yön veren ve üreticinin güvencesi olarak bilinen FINDIK TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ (FİSKOBİRLİK), borç batağına saplandı. Dev birlik, çareyi taşınmazlarını satışa çıkarmakta buldu.

FİSKOBİRLİK'TE İFLAS ALARMI

Karar'ın haberine göre; uzun yıllardır fındık piyasasında fiyat dengesi oluşturan, üreticinin emeğini koruyan Fiskobirlik, bugün iflasın kıyısında. Mali sıkıntılar, artan borç yükü ve ekonomik daralma, köklü kurumu nefessiz bıraktı.

NE VAR NE YOK SATIŞTA!

Gelen bilgilere göre, birliğin elindeki değerli gayrimenkuller, borçları hafifletmek adına tek tek satışa sunuldu. Bu adım, iflas tehlikesinin artık kaçınılmaz olduğunu gözler önüne seriyor.

SEKTÖRÜ SARSAN GELİŞME

Fiskobirlik'in yaşadığı bu mali kriz sadece kurum özelinde değil, Türk fındık sektörünün tamamında derin endişelere yol açtı. Zira bu birlik, on binlerce üretici için güvence kapısıydı.

ÜRETİCİ NE YAPACAK?

Kooperatifin yok olması durumunda üreticiler, piyasa şartlarıyla baş başa kalabilir. Bu da hem ürün fiyatlarında belirsizlik hem de gelir güvencesinin ortadan kalkması anlamına geliyor. Sektör temsilcileri, durumun domino etkisi yaratabileceği uyarısında bulunuyor.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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