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85 Yıldır Aynı Dükkanın Lezzeti: Boza

85 Yıldır Aynı Dükkanın Lezzeti: Boza
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde İsmail Soydan, 4 kuşak boyunca aynı dükkanda boza üreterek bu geleneği 85 yıldır sürdürüyor. Kış aylarının vazgeçilmez içeceği boza, sağlık açısından faydaları ile dikkat çekiyor ve çevre illerden yoğun ilgi görüyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde İsmail Soydan 4 kuşak boyunca 85 yıldır aynı dükkanda boza üretiyor.

Pazaryeri ilçesinde usta aşçılarca titizlikle hazırlanan, geçtiğimiz yıllarda tescillenen helva ve tescili henüz alınamayan boza, özellikle kış aylarında rağbet görüyor. 1913'te Yugoslavya'dan Pazaryeri'ne göç eden İshak Soydan'ın zor şartlarda 1936'da 90 metrekare bir dükkan kiralayarak başladığı helva ve boza üretimi 85 yıldır aynı yerde aynı lezzetle devam ediyor. Turistlerin de uğrak noktası olan dükkanda bozayı bir kez tadan yeniden uğramayı ihmal etmiyor. Sağlık açısından çok sayıda faydası olduğu bilinen boza özellikle kış aylarında hastalıkların da önüne geçiyor. Ailenin 4'ncü kuşak temsilcisi olan İsmail Soydan, 4 masa ve 20 sandalye ile hizmet vermeye devam ettiklerini belirterek, kış aylarının vazgeçilmez içeceği faydaları saymakla bitmeyen besin deposu olarak bilinen bozanın çevre illerden yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Soydan, "1936 yılında İshak Soydan tarafından, Bilecik Pazaryeri ilçesinde üretime başlamıştır. Biz 4'üncü kuşağız. Boza bağırsakların çalışmasına, anne sütü ve çocuklarda kemik gelişiminde önemli rol oynar. Boza yapımında mısır, buğday unu, su ve şeker kullanılır. Ürettiğimiz bozaya Kütahya, Bursa, Eskişehir gibi çevre illerden çok ilgi görüyor. Marmara, Ege ve iç Anadolu bölgelerine boza dağıtımımız devam ediyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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