Haberler

77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor

77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de 2025'te derinleşen perakende krizi yüz milyonlarca metrekare mağaza alanının boşalmasına yol açarken, 77 yıllık mobilya devi American Signature Inc. iflas başvurusu yaparak bazı mağazalarını kapatma kararı aldı.

ABD'de perakende sektörü 2025'e büyük bir krizle girerken, ülke genelinde mağaza kapanışları rekor seviyelere ulaştı. Coresight Research verilerine göre perakendeciler, iflaslar ve toplu kapatmalar nedeniyle yıl içinde toplam 120 milyon metrekarelik perakende alanını boşaltmak zorunda kaldı.

77 YILLIK DEV KRİZE DAYANAMADI

Kapanan mağazalar arasında, yıllardır güvenilirliğiyle bilinen köklü markalar da bulunuyor. Bunlardan biri olan 77 yıllık American Signature Inc. (ASI), faaliyet gösterdiği 17 eyaletteki bazı mağazalarını kapatacağını açıklayarak iflas koruma başvurusunda bulundu.

120 MAĞAZAYI YÖNETİYORDU

Patronlar Dünyası'nın aktardığı bilgilere göre ASI, American Signature Furniture ve Value City Furniture markalarının çatı şirketi konumunda. Firma, ABD genelinde toplam 120 mağaza işletiyordu.

77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor

Veri şirketi ScrapeHero'ya göre ASI'nin mağaza sayısı; 2.571 mağazalı La-Z-Boy veya 2.373 mağazalı Mattress Firm gibi sektör devlerinin gerisinde kalsa da, Value City Furniture ve American Signature Furniture hâlâ geniş bir müşteri kitlesi tarafından tercih edilen markalar arasında.

GENİŞ MÜŞTERİ TABANI VE YÜKSEK TRAFİK

RocketReach verileri, yalnızca Value City Furniture'ın 1.300'den fazla çalışanı bulunduğunu ve markanın web sitesinin yılda 2 milyonun üzerinde ziyaret aldığını ortaya koyuyor.

ŞİRKET KAPANMIYOR: HEDEF YENİDEN YAPILANMA

Şirket tamamen kapanmak yerine, iflas sürecini yeniden yapılanma fırsatına dönüştürmeyi planlıyor. Mahkeme kayıtlarına göre ASI, varlıklarını gizli teklif veren ASI Purchaser LLC adlı şirkete devrederek operasyonlarını sürdürebileceği bir modele geçmek istiyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan göz kapaklarını aldırdı

Mali'yle evliliği çok konuşulmuştu! Yaptırdığı estetiğe akıl sır ermez
İlker Yağcıoğlu'ndan Tedesco'ya sert sözler

Derbinin ardından Tedesco'ya sert sözler
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Öğretmen olduğunu söyleyen kadın yayın açıp isyan etti: Onun ismi buraya nasıl verilir?

Yayın açıp bu sözlerle isyan etti: Onun ismi buraya nasıl verilir?
Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan göz kapaklarını aldırdı

Mali'yle evliliği çok konuşulmuştu! Yaptırdığı estetiğe akıl sır ermez
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç

G.Saray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç
Camiden uygunsuz sesler yükseldi, polis soluğu bölgede aldı

Başımıza taş yağacak! Camiden uygunsuz sesler yükseldi
Murat Cemcir yoğun bakımda

Evinde fenalaşan ünlü oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı
Genç sürücü araçta yanarak hayatını kaybetti

Araç bu hale geldi, genç sürücü feci şekilde can verdi
Kapuska Türk mutfağının en kötü yemeği seçildi

Liste belli oldu! İşte Türk mutfağının en kötü yemeği
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar
Değişimi şaşırttı! Sıla'nın son halini görenlerin ağzı açık kaldı

Değişimi şaşırttı! Sıla'nın son halini görenlerin ağzı açık kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.