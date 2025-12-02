77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor

ABD'de perakende sektörü 2025'e büyük bir krizle girerken, ülke genelinde mağaza kapanışları rekor seviyelere ulaştı. Coresight Research verilerine göre perakendeciler, iflaslar ve toplu kapatmalar nedeniyle yıl içinde toplam 120 milyon metrekarelik perakende alanını boşaltmak zorunda kaldı.

77 YILLIK DEV KRİZE DAYANAMADI

Kapanan mağazalar arasında, yıllardır güvenilirliğiyle bilinen köklü markalar da bulunuyor. Bunlardan biri olan 77 yıllık American Signature Inc. (ASI), faaliyet gösterdiği 17 eyaletteki bazı mağazalarını kapatacağını açıklayarak iflas koruma başvurusunda bulundu.

120 MAĞAZAYI YÖNETİYORDU

Patronlar Dünyası'nın aktardığı bilgilere göre ASI, American Signature Furniture ve Value City Furniture markalarının çatı şirketi konumunda. Firma, ABD genelinde toplam 120 mağaza işletiyordu.

Veri şirketi ScrapeHero'ya göre ASI'nin mağaza sayısı; 2.571 mağazalı La-Z-Boy veya 2.373 mağazalı Mattress Firm gibi sektör devlerinin gerisinde kalsa da, Value City Furniture ve American Signature Furniture hâlâ geniş bir müşteri kitlesi tarafından tercih edilen markalar arasında.

GENİŞ MÜŞTERİ TABANI VE YÜKSEK TRAFİK

RocketReach verileri, yalnızca Value City Furniture'ın 1.300'den fazla çalışanı bulunduğunu ve markanın web sitesinin yılda 2 milyonun üzerinde ziyaret aldığını ortaya koyuyor.

ŞİRKET KAPANMIYOR: HEDEF YENİDEN YAPILANMA

Şirket tamamen kapanmak yerine, iflas sürecini yeniden yapılanma fırsatına dönüştürmeyi planlıyor. Mahkeme kayıtlarına göre ASI, varlıklarını gizli teklif veren ASI Purchaser LLC adlı şirkete devrederek operasyonlarını sürdürebileceği bir modele geçmek istiyor.