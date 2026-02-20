Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor

İran'da ulusal para birimi riyal, ekonomik krizin derinleşmesiyle ABD doları karşısında rekor değer kaybetti. Serbest piyasada 1 ABD doları yaklaşık 1,4–1,6 milyon riyal seviyelerinde işlem görüyor, bu da riyalin satın alma gücünün dramatik şekilde eridiğini gösteriyor.

HALKIN TASARRUFLARI YOK OLDU

Bu derin değer kaybı, halk arasında tasarrufların yok olması ve temel ihtiyaçlara erişimin zorlaşması gibi sonuçları beraberinde getiriyor.

735 DOLARI OLAN MİLYARDER SINIFINA GİRİYOR

Riyalin bu kadar düşük seviyelere inmesi, ülke içinde 735 dolar gibi nispeten küçük bir döviz birimine sahip bireylerin bile "milyarder" sınıfına girebilecekleri bir ekonomik eşitsizlik görünümü ortaya çıkarıyor. Bu ölçekte bir yoksullaşma, para biriminin gerçek değerini yitirdiğinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

YÜKSEK ENFLASYON SORUNU

Uzmanlar, yaptırımlar, iç ekonomik yönetim sorunları ve yüksek enflasyonun riyalin çöküşünde etkili olduğunu belirtiyor. Bu durum, halkın alım gücünü büyük ölçüde düşürürken, protestoların ve ekonomik endişelerin artmasına yol açtı.