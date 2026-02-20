Haberler

Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor

Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran riyali dolar karşısında tarihi değer kaybı yaşarken, yaklaşık 735 dolara sahip bir kişi kur farkı nedeniyle ülkede milyarder seviyesine ulaşabiliyor; ekonomik kriz halkın alım gücünü ciddi şekilde zayıflatıyor.

  • İran'da 1 ABD doları serbest piyasada yaklaşık 1,4-1,6 milyon riyal seviyelerinde işlem görüyor.
  • İran'da 735 doları olan bireyler milyarder sınıfına giriyor.
  • Riyalin değer kaybı yüksek enflasyon, yaptırımlar ve iç ekonomik yönetim sorunlarından kaynaklanıyor.

İran'da ulusal para birimi riyal, ekonomik krizin derinleşmesiyle ABD doları karşısında rekor değer kaybetti. Serbest piyasada 1 ABD doları yaklaşık 1,4–1,6 milyon riyal seviyelerinde işlem görüyor, bu da riyalin satın alma gücünün dramatik şekilde eridiğini gösteriyor.

HALKIN TASARRUFLARI YOK OLDU

Bu derin değer kaybı, halk arasında tasarrufların yok olması ve temel ihtiyaçlara erişimin zorlaşması gibi sonuçları beraberinde getiriyor.

Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor

735 DOLARI OLAN MİLYARDER SINIFINA GİRİYOR

Riyalin bu kadar düşük seviyelere inmesi, ülke içinde 735 dolar gibi nispeten küçük bir döviz birimine sahip bireylerin bile "milyarder" sınıfına girebilecekleri bir ekonomik eşitsizlik görünümü ortaya çıkarıyor. Bu ölçekte bir yoksullaşma, para biriminin gerçek değerini yitirdiğinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

YÜKSEK ENFLASYON SORUNU

Uzmanlar, yaptırımlar, iç ekonomik yönetim sorunları ve yüksek enflasyonun riyalin çöküşünde etkili olduğunu belirtiyor. Bu durum, halkın alım gücünü büyük ölçüde düşürürken, protestoların ve ekonomik endişelerin artmasına yol açtı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor

Belediye başkanı uyuşturucu soruşturmasında ifade veriyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı
'Barbie kaymakam' olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı

O artık gerçek kaymakam
Baba-oğul 6 gün arayla öldü

Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAMATÖR ANALİST:

1milyara iranda bir tane bisiklet alabilirsin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spiker Burçak Bozkuş'a annesinden görülmemiş zorbalık

Ünlü spikere annesinden görülmemiş zorbalık: Şaşı gibi bakıyorsun
Eski sevgilisinden Vinicius Junior'u zora sokacak sözler

Eski sevgilisinden Vinicius Junior'u zora sokacak sözler
Yayına bağlanan kişiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan sandılar, sonrasında olanları görmeniz lazım

Canlı yayında Erdoğan şakası! İkisi de ne yapacağını şaşırdı
Hepsi polis! Bu fotoğraf dev operasyondan dakikalar önce çekildi

Hepsi polis! Bu fotoğraf dev operasyondan dakikalar önce çekildi
Spiker Burçak Bozkuş'a annesinden görülmemiş zorbalık

Ünlü spikere annesinden görülmemiş zorbalık: Şaşı gibi bakıyorsun
Yıllar sonra sahneye dönen Bergüzar Korel'den duygusal itiraf

''Bacaklarım kadar sesim de titredi''
Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Hırsızların mücevher diye çaldıkları şey bakın ne çıktı