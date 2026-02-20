Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
İran riyali dolar karşısında tarihi değer kaybı yaşarken, yaklaşık 735 dolara sahip bir kişi kur farkı nedeniyle ülkede milyarder seviyesine ulaşabiliyor; ekonomik kriz halkın alım gücünü ciddi şekilde zayıflatıyor.
- İran'da 1 ABD doları serbest piyasada yaklaşık 1,4-1,6 milyon riyal seviyelerinde işlem görüyor.
- İran'da 735 doları olan bireyler milyarder sınıfına giriyor.
- Riyalin değer kaybı yüksek enflasyon, yaptırımlar ve iç ekonomik yönetim sorunlarından kaynaklanıyor.
İran'da ulusal para birimi riyal, ekonomik krizin derinleşmesiyle ABD doları karşısında rekor değer kaybetti. Serbest piyasada 1 ABD doları yaklaşık 1,4–1,6 milyon riyal seviyelerinde işlem görüyor, bu da riyalin satın alma gücünün dramatik şekilde eridiğini gösteriyor.
HALKIN TASARRUFLARI YOK OLDU
Bu derin değer kaybı, halk arasında tasarrufların yok olması ve temel ihtiyaçlara erişimin zorlaşması gibi sonuçları beraberinde getiriyor.
735 DOLARI OLAN MİLYARDER SINIFINA GİRİYOR
Riyalin bu kadar düşük seviyelere inmesi, ülke içinde 735 dolar gibi nispeten küçük bir döviz birimine sahip bireylerin bile "milyarder" sınıfına girebilecekleri bir ekonomik eşitsizlik görünümü ortaya çıkarıyor. Bu ölçekte bir yoksullaşma, para biriminin gerçek değerini yitirdiğinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
YÜKSEK ENFLASYON SORUNU
Uzmanlar, yaptırımlar, iç ekonomik yönetim sorunları ve yüksek enflasyonun riyalin çöküşünde etkili olduğunu belirtiyor. Bu durum, halkın alım gücünü büyük ölçüde düşürürken, protestoların ve ekonomik endişelerin artmasına yol açtı.