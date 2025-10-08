66. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

Eczacıbaşı Topluluğu tarafından 1959'dan bu yana tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişimine katkı sunmak amacıyla düzenlenen 66. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri'nde kazananlar belli oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dr. Nejat Eczacıbaşı'nın 32. vefat yıl dönümünde düzenlenen törene, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Bilimsel Değerlendirme Kurulu üyeleri ve ödül kazananların yanı sıra tıp ve eczacılık dünyasının temsilcileri, Eczacıbaşı Topluluğu yöneticileri ile basın mensupları katıldı.

Türk ve dünya tıbbına katkılarda bulunan bilim insanlarına 2002 yılından bu yana verilen Tıp Onur Ödülü'nün sahibi, temel ilgi alanı böbrek transplantasyonuna ek olarak ezilme sendromu başta olmak üzere afet tıbbına önemli katkılar yapan Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever oldu. Emekliliğine rağmen aktif olarak akademik çalışmalarını sürdüren Sever, 2015 yılında dünyada ilk kez "afet nefrolojisi"ni yeni bir alan olarak öne sürmüştü.

Tıp Bilim Ödülü, mikro ve nano ölçekte sıvı akışlarını kullanarak geliştirdiği "çip üstü kavitasyon" teknolojisiyle kanser, prostat ve böbrek taşı gibi hastalıkların erken teşhisinde ve tedavisinde kullanılabilecek yeni nesil biyomedikal cihazların önünü açan Prof. Dr. Ali Koşar'a verildi.

Sağlık bilimlerinde erken tanı ve kişiye özel tedavi alanlarında geliştirdiği yenilikçi biyoteknolojik çözümlerle Doç. Dr. Fatih İnci ile inme ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıklarda beyin mikrodolaşımındaki bozuklukların rolünü ortaya koyan öncü çalışmalar gerçekleştiren Doç. Dr. Şefik Evren Erdener, Tıp Teşvik Ödülü'nün sahipleri oldu.

Bilimsel Araştırma Destek Ödülü ise yemek borusunda daralma yaşayan hastalar için kişiye özel, hücre ve nanoparçacık içeren üç boyutlu implant plakalarının tasarlanmasını hedefleyen araştırmasıyla Prof. Dr. Seda Kızılel'e verildi.

Bu ödül dönemine özel belirlenen "hedeflendirilmiş tedaviler" konulu Bilimsel Araştırma Destek Ödülü'nün sahibi de Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığının hücresel düzeydeki nedenlerini aydınlatmak ve etkili tedavi yolları geliştirmek amacıyla önemli çalışmalar yürüten Doç. Dr. Umut Şahin oldu.

Zihinsel yük altında beynin ve otonom sinir sisteminin nasıl tepki verdiğini anlamaya yönelik yenilikçi araştırmasıyla, psikoterapi ve eğitim gibi alanlarda kişiye özel yaklaşımların tasarlanmasına katkı sağlayabilecek nitelikte bulgular ortaya koyan İsmail Emir Yassı da Tıp Öğrencileri Proje Ödülü'nü kazandı.

"Amacımız, tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişimine katkıda bulunmak"

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilenlerden Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, aklın ve bilimin yolundan ayrılmamanın, toplumların sağlığı ve güvenliği için her zamankinden daha kritik olduğu bir çağda yaşadıklarını belirtti.

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri'nin yalnızca bir ödül programı değil, aynı zamanda bilime güvenin ve saygının ifadesi olduğunu aktaran Eczacıbaşı, "Amacımız, tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişimine katkıda bulunmak, değerli çalışmaların toplum tarafından duyulmasını sağlamak, genç bilim insanlarını cesaretlendirmek ve ülkemizin bilimsel üretim kapasitesini daha ileriye taşımak." değerlendirmesinde bulundu.

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Bilimsel Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turgay Dalkara da sahip oldukları gelişmiş dünyayı, her türlü zorluğa rağmen bilimsel ve özgür düşünceden asla taviz vermeyen, kimi zaman hayatlarını dahi riske atan sayısız bilim insanına borçlu olduklarını vurguladı.

Dalkara, "Bilim insanlarının inancı, kararlılığı ve özverisi yalnızca bize daha sağlıklı, daha konforlu bir yaşam sunmakla kalmadı, farkında bile olmadan, dünyayı algılayış biçimimizi ve yaşama bakış açımızı derinden dönüştürdü." ifadelerini kullandı.

"Bilime öncü destek, başarıya ödül" geleneğinde 66 yıl

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri'nde bugüne kadar 37 Tıp Bilim, 48 Tıp Teşvik, 21 Tıp Öğrencileri Proje ödülü verilirken, 183 çalışma ise Bilimsel Araştırma Destek Ödülleri kapsamında desteklendi.

Ödül programı kapsamında, tıp çevrelerinde küresel ölçütte başarı gösteren Türk hekimlerine de 2002 yılından itibaren Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü veriliyor. Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü'nün ilki Prof. Dr. Münci Kalayoğlu'na, ikincisi Prof. Dr. Olcay Neyzi'ye verilirken, Prof. Dr. Masel Mesulam da bu ödülü alan üçüncü bilim insanı oldu. 2021'de bu ödülün sahipleri, tüm dünyayı sarsan Kovid-19 salgınına karşı ilk aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci oldu. 2023'te ise bu ödülü, Prof. Dr. İmran Özalp aldı.

"Cumhuriyet Dönemi Tıp Ödülü" adıyla 2002 öncesinde de verilen ödülü, 1982'de Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet, Dr. Refik Saydam, Ord. Prof. Dr. Tevfik Sağlam, Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Uzman ve Ord. Prof. Dr. Akil Muhtar Özden, 1988'de Prof. Dr. Muzaffer Aksoy, 1992'de ise Prof. Dr. Gazi Yaşargil kazanmıştı.