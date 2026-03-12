650 kişiye büyük şok: Emeklilikleri iptal edildi, maaşları geri ödeyecekler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son yıllarda sahte emekliliklere yönelik yürüttüğü denetimlerin sonuçlarını açıkladı. Yapılan incelemelerde usulsüz şekilde emekli olduğu tespit edilen yaklaşık 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi.

Kurum, hiçbir işletmede çalışmadığı halde emekli olanlar, sahte şirketler üzerinden sigortalı gösterilenler ya da hesap hataları nedeniyle emeklilik şartlarını aslında yerine getirmediği belirlenen kişileri mercek altına aldı. Bu kapsamda yapılan kontroller sonucunda usulsüz emeklilikler sistemden çıkarıldı.

HAKSIZ ALINAN MAAŞLAR GERİ İSTENİYOR

SGK, haksız şekilde emekli olduğu belirlenen kişilerden bugüne kadar ödenen maaş ve ikramiyelerin geri alınacağını duyurdu. Kurum, yapılan ödemelerin faiziyle birlikte tahsil edileceğini bildirirken, bu kapsamda sağlık hizmetleri için yapılan harcamaların da geri isteneceği ifade edildi.

SAHTE ŞİRKETLER ÜZERİNDEN SİGORTA

Denetimlerde bazı kişilerin sahte fatura düzenlemek amacıyla kurulan şirketler üzerinden sigortalı gösterildiği ortaya çıktı. Bu firmaların, emeklilik hakkı kazanılmasını sağlamak için kişileri çalışan gibi kaydettikleri ancak prim borçlarını ödemeden ortadan kayboldukları belirlendi. Bazı durumlarda ise kişilerin fiilen çalışmadıkları iş yerlerinde kendi primlerini ödeyerek "hatır elemanı" statüsünde kağıt üzerinde sigortalı gösterildiği tespit edildi.

YAPAY ZEKA İLE TESPİT EDİLDİ

SGK'nın denetim süreçlerinde yapay zeka ve dijital veri analizinden yararlandığı öğrenildi. Bu sistemler aracılığıyla şüpheli şirket ve sigorta kayıtları incelenirken, usulsüzlük tespit edilen kişiler hakkında emeklilik iptali işlemi uygulandı.

Kaynak: Haberler.com