Türkiye'de geçen yıl 9 bini aşkın kişi "ikinci baharında" evliliğe adım attı

Türkiye'de geçen yıl 65 yaş üstü 9 bini aşkın kişi dünyaevine girerken bunların yüzde 78,1'ini erkekler oluşturdu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre ülkede 2025'te 552 bin 237 çift dünyaevine girdi. 65 yaş üstü evlenen kişilerin sayısı da dikkati çekti.

Bu kapsamda verilerin yer aldığı 2001'de 65 yaş üstü evlenenlerin sayısı 5 bin 666 iken 2001-2020 döneminde ortalama 5 bin 942 olarak kayıtlara geçti.

Sonraki yıllarda 65 yaş üstünde evlenenlerin sayısında düzenli artış görüldü. Bu kapsamda 2021'de 7 bin 237, 2022'de 7 bin 993, 2023'te 8 bin 228 ve 2024'te 8 bin 536 kişi evlendi.

Eşlerden 742'sinin ilk evliliği

"İkinci baharı"nda evlenenlerin sayısı geçen yıl 2001'den bu yana ilk kez 9 bini aşarak 9 bin 223 oldu."

Bunların 7 bin 204'ünü yani yüzde 78,1'ini erkeklerin, 2 bin 19'unu yani yüzde 21,9'unu kadınların oluşturduğu görüldü.

Bu kişilerin eşlerinin önceki medeni durumuna bakıldığında, 742'sinin hiç evlenmediği belirlendi. Eşlerin 1540'ının önceki eşinin hayatını kaybettiği, 5 bin 178'inin ise önceki eşinden boşandığı belirlendi. 1763'ünün ise önceki medeni durumu bilinmiyor.

Evlenenlerin yaklaşık üçte biri 5 büyükşehirde

Söz konusu yaş grubunda evlenenlerin illere göre dağılımları incelendiğinde, geçen yıl ilk sırada 1091 ile İstanbul'un geldiği görüldü.

Megakenti 659 ile İzmir, 603 ile Ankara, 384 ile Antalya ve 303 ile Bursa izledi. Böylece 5 büyükşehirde evlenen 65 yaş üstü kişilerin sayısının toplam evlenenlerin yaklaşık üçte birini oluşturduğu tespit edildi.