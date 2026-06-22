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Ticaret Bakanlığı: "6 Ay 6 Bin Kilometre Düzenlemesi 1 Ocak 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır"

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Ticaret Bakanlığı, sıfır araçların 6 ay ve 6 bin km dolmadan satışını yasaklayan düzenleme ile ilan kısıtlamasının süresini 6 ay daha uzatarak 1 Ocak 2027'ye kadar yürürlükte kalacağını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, '6 Ay 6 Bin Kilometre Düzenlemesi' ile 'İlan Kısıtlaması' uygulama sürelerinin 6 ay daha uzatılarak 1 Ocak 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacağını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, sıfır motorlu kara taşıtlarının (otomobil, arazi taşıtı, motosiklet) ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan doğrudan veya dolaylı olarak satılmasını yasaklayan düzenlemenin 6 ay daha uzatılarak 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Söz konusu uygulamanın otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını oluşturduğunu belirten Bakanlık, düzenleme faaliyetlerinin titizlikle yürütülmeye devam edileceğini açıkladı.

"Yürüttüğümüz çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir"

Bakanlık yaptığı açıklamada düzenlemenin adil rekabetçi ortam oluşturacağını belirterek, "Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi, spekülatif fiyat oluşumlarının önlenmesi, stokçuluk faaliyetleriyle mücadele edilmesi ve tüketicilerimizin korunması amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamda, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometreyi geçmedikçe doğrudan veya dolaylı olarak pazarlanması veya satışının yapılmasını engelleyen "6 Ay 6 Bin Kilometre Düzenlemesi" ile ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir bedelle ilan yoluyla pazarlanmasını önleyen 'İlan Kısıtlaması' uygulamaları yürürlükte bulunmaktadır" ifadelerine yer verdi.

"6 Ay 6 Bin Kilometre Düzenlemesi 1 Ocak 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır"

Söz konusu uygulamanın 6 ay daha uzatıldığını açıklayan Bakanlık, "Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde bugüne kadar '6 Ay 6 Bin Kilometre Düzenlemesi'ne aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve oto galeri işletmelerine toplam 54 milyon lira, ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon lira tutarında idari para cezası uygulanmıştır. Söz konusu düzenlemelerin otomotiv piyasasında fiyat istikrarının sağlanmasına, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesine, stokçulukla mücadeleye, haksız ticari kazançların engellenmesine ve tüketici mağduriyetlerinin azaltılmasına önemli katkılar sağladığı değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, '6 Ay 6 Bin Kilometre Düzenlemesi' ile 'İlan Kısıtlaması' uygulamalarının süreleri Ticaret Bakanlığımızca 6 ay daha uzatılarak 1 Ocak 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır. Ayrıca, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin yanı sıra, bir takvim yılı içerisinde yetki belgesi olmaksızın üç ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerin de düzenlemeye aykırı satışlarının noterlikler tarafından engellenmesine devam edilecektir. Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını korumak, adil ve dengeli bir piyasa yapısını güçlendirmek, kayıt dışılıkla mücadele etmek ve tüketicilerimizin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla denetim ve düzenleme faaliyetlerimizi titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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