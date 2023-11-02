500 TL'lik banknot basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı iddiaları yalanladı

TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesi sonucu bir süredir 500 TL'lik banknotun basılacağı iddia ediliyordu. Konu hakkında net bir açıklama yapan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, "500 liranın çıkarılması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2023 yılının 4. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Erkan, piyasalar tarafından dikkatle takip edilen raporun sunumunda önemli mesajlar verdi. Daha sonra soru cevap kısmına geçen Erkan, "500 TL'lik banknot" basılacağına yönelik iddiaları yalanladı.

İDDİALAR MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NA SORULDU

TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesi ve alım gücünün düşmesiyle birlikte bir süredir yeni banknotların basılacağı iddia ediliyordu. Merkez Bankası'nın 500 TL'lik banknot basmak için hazırlık yaptığı söylenirken, söz konusu iddialar TCMB patroniçesine soruldu.

"BÖYLE BİR ZORUNLULUK BULUNMUYOR"

İddiaları bir kez daha yalanlayan Erkan, "5 liralık madeni para çalışmamız yoktur. Darphane 5 lira hatıra para başmıştır. Bu hatıra para, piyasadaki diğer para birimlerini değiştireceğimiz anlamına gelmez. 500 liranın çıkarılması gibi bir zorunluluk da bulunmamaktadır." dedi.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Öte yandan Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti. 2023 sonu için enflasyon tahminini yüzde 58'den yüzde 65'e çıkaran Merkez, 2024 sonu için ise yüzde 33'ten yüzde 36'ya çıkardı. 2025 sonu enflasyon tahmini iseyüzde 15'ten 14'e indirildi.