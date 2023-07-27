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500 TL'lik banknot basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı iddiaları yalanladı

Ekonomi Haberleri

TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesi sonucu bir süredir 500 TL'lik banknotun basılacağı iddia ediliyordu. Konu hakkında net bir açıklama yapan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Daha yüksek banknot üzerinde şu anda çalışmıyoruz." diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2023 yılının 3. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Erkan, piyasalar tarafından dikkatle takip edilen raporun sunumunda yeni döneme ilişkin önemli mesajlar verdi. Daha sonra soru cevap kısmına geçen Erkan, "500 TL'lik banknot" basılacağına yönelik iddiaları yalanladı.

TL'nin doların karşısında değer kaybetmesi ve alım gücünün düşmesiyle birlikte bir süredir sosyal medyada yeni banknotların basılacağı iddia ediliyordu. Merkez Bankası'nın 500 TL'lik banknot basmak için hazırlık yaptığı söylenirken, söz konusu iddialar TCMB patronuna soruldu.

Enflasyon Raporu'nun sunumunda bir gazeteci Erkan'a "Son dönemde özellikle 200 liralık banknotların çok dolaşımda olduğunu biliyoruz. Yeni ve daha yüksek tutarlı banknotların basılması gündemde mi?" sorusunu yöneltti.

Söz konusu soruya kısa ve net bir cevap veren Erkan, "Daha yüksek banknot üzerinde şu anda çalışmıyoruz. Enflasyonla mücadeledir hedefimiz. Yüzde 5 enflasyon hedefini değiştirmeyeceğiz" dedi.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Uğur önem:

O zaman millete bedava cüzdan dağıtın bari. Ceplerimiz paraları almaz oldu.

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Kadir Kara:

aman ne büyük olay 500 lük basmıyormuşuz.. tamam 500lük basmıyorsak herşey çok güzel

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burhan taş:

piyasa da pratik te en az 500 tl gerekiyor muhasebeci olarak konuşuyorum 200 tl yetmiyor yanii

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