5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

Hükümet, SSK ve Bağkur'luların prim gün sayılarını eşitlemek için düğmeye bastı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı düzenleme ile Bağkur'luların emeklilik için ödemesi gereken prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e indirilecek.

2026'DA HAYATA GEÇMESİ BEKLENİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "2026'nın ilk ya da ikinci çeyreğinde bu konuyu nihayete erdirmeyi planlıyoruz" dedi.

5 YIL ERKEN EMEKLİLİK VE 542 BİN TL AVANTAJ

Milliyet'te yer alan habere göre; düzenleme ile Bağkur'lular 1.800 gün daha az prim ödeyerek 5 yıl erken emeklilik hakkı kazanacak. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, asgari ücret üzerinden hesaplandığında ödenmeyecek bu primlerin bugünkü para karşılığının 542 bin TL avantaj sağlayacağını belirtti.

KİMLER FAYDALANACAK?

Yılmaz, düzenlemeden özellikle 10 işçi ve altında personel çalıştıran küçük esnafın yararlanacağını, bakkal, terzi, ayakkabı tamircisi, çay ocağı işletmecisi ve çiftçi gibi basit usul mükelleflerin kapsama alınmasının muhtemel olduğunu söyledi. Büyük işletmelerin ve şirket ortaklarının ise düzenleme dışında kalacağı öngörülüyor.

HEMEN EMEKLİ OLABİLECEKLER VAR

Yapılan değerlendirmelere göre, hali hazırda prim gün sayısını doldurmuş fakat 9 bin gün şartına takıldığı için emekli olamayan Bağkur'lular, düzenleme yürürlüğe girer girmez hemen emekli olabilecek.

MAAŞLARDA DÜŞÜŞ BEKLENMİYOR

Uzmanlara göre, prim gün sayısının düşürülmesi maaşlarda bir kayba yol açmayacak. Alt sınırdan prim ödeyenlerin maaşı, Hazine katkısıyla 16 bin 811 TL'nin altına düşmeyecek.

YAŞ ŞARTINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Emeklilik yaşıyla ilgili yeni düzenlemede bir değişiklik öngörülmüyor. Buna göre;

09.09.1999 – 30.04.2008 arasında sigortalı olanlar için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı sürüyor.

01.05.2008 sonrası sigorta başlangıcında ise yaş sınırı 60'tan başlayıp kademeli olarak 65'e kadar çıkıyor.

Uzmanlar, "Yeni düzenleme emeklilik yaşını etkilemeyecek, yalnızca prim günlerini eşitleyecek" değerlendirmesinde bulundu.