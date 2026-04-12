5. İstanbul Uluslararası Su Forumu 5-6 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5-6 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu ile su yönetiminde küresel işbirliğini güçlendireceklerini açıkladı.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu'na ilişkin bilgi verdi.

Su yönetiminde küresel işbirliğini güçlendirdiklerine ve geleceği inovasyonla inşa ettiklerine dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"5-6 Mayıs'ta İstanbul'da düzenleyeceğimiz 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu'nda, su dirençliliğini artırmak ve kalıcı çözümler üretmek için suyun liderleri ve uzmanlarıyla bir araya geliyoruz. Dünyanın dört bir yanından gelen tecrübe ve ortak akılla, suyun her damlasını koruma kararlılığımızı küresel bir vizyona dönüştürüyoruz."

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur
