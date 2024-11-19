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5 bin liralık banknot sesleri yükseliyor

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5 bin liralık banknot önerisi ekonomi kulislerinde konuşulmaya başlandı. Piyasada 200 lira sıkıntısı yaşandığı, ATM'lerin günde 3 kez doldurulduğu iddia edilirken, hükümete "5 bin TL'lik banknot çıkarılsın" çağrısı geldi.

Son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon ve artan fahiş fiyatlar nedeniyle 50 liralık banknotun neredeyse bir hükmü kalmadı. 10 TL ve 20 TL'lik banknotlar ise sadece para üstlerinde kullanılıyor. Halihazırda en yüksek banknot olan 200 TL ise vatandaşın en sık kullandığı kağıt para oldu. Piyasada ise 200 TL'lik banknot sıkıntısı yaşandığı öne sürüldü.

Son dönemde ATM'lerde de nakit sıkıntısı yaşandığı belirtilirken, günde 3 kez dolum yapıldığı öğrenildi. Son zamanlarda ekonomi kulislerinde "yeni banknot basılmalı" önerileri konuşulurken, son olarak yükselen "5 bin TL'lik banknot" sesleri gündem yarattı. Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, yeni banknotların mutlaka çıkarılması gerektiğini söyledi.

"5 BİN LİRALIK BANKNOTLAR ÇIKARILMALI"

"Yüksek banknot enflasyonu artırmaz, enflasyon arttığı için yüksek banknot çıkarılır" diyen Babuşçu "Üç yıl önce 500'lük ve binlik banknotlar çıkmalıydı fakat günümüzde bu yeterli değil. Şu an 5 bin liralık banknotlar çıkarılmalı" önerisini gündeme getirdi.

2 BİN TL'LİK BANKNOT ÖNERİSİ

Söz konusu "5 bin TL'lik banknot çıkarılsın" çağrısına dikkat çeken gazeteci Fatih Altaylı da piyasada 200 TL'lik banknot krizi yaşandığını öne sürdü. Altaylı, Babuşçu'nun önerisine ilave olarak hükümete 2 bin liralık ve 5 bin liralık banknot basılması konusunda da çağrı yaptı.

5 bin TL'lik banknot sesleri iyiden iyiye gündem olurken gazeteci Fatih Portakal da Sözcü TV'deki yayınında dikkat çeken ifadeler kullandı.

FATİH PORTAKAL'DAN SİTEM

"Bence bu paranın üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nureddin Nebati, Mehmet Şimşek ya da Berat Albayrak'ın fotoğrafı olmalı" diyen Portakal, ekonominin geldiği durumu eleştirdi.

5 bin liralık banknot sesleri yükseliyor
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (24)

Haber Yorumlarıseennu:

Hala ekonomi mükemmel diyen varmı varsa bilinki Trol dür.

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Haber YorumlarıHasann hasann:

Ne hale geldik şaka gibi

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

Atatürkün resmi paraların üzerinden kaldırılsın parayı bu hale getirenlerin resmi konsun altınada Türkiye senin yaptığın marifetlerle gurur duyuyor diye yazsınlar

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Haber YorumlarıSami İşgören:

evet önde sayın reisin arkasındada damat,şimşek,nebati üçlüsünün gülerken çekilmiş resimlerinin olması gerekirki vatandaşlar her aldığında parayı bu 4 lüye dua etsin.

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Boyle giderse, tekrar 1 milyon liralik banknot cikar..

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

5 bin banknot fazla olur. bin liralık çıkarılması yeterli olur.

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Haber Yorumlarıemin demirtaş:

tl mizize sıfırlar eklenmeye bailanacak gibi

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Haber YorumlarıBartuhan:

Ama bin tl ve iki bin tl çıkmadan beşbin TL’nin çıkması saçmalık

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Haber YorumlarıMehmet hakan Çelik:

Bu ekonomi böyle giderse 100.000 tl lik banknot bile kâr etmez

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Haber YorumlarıKemal Çelik:

Çekilin ben ekonomistim inanmazsanı gözlerdeki ışıltıya bakın 5 bin çok olur bin ve iki bin basılsın yeter

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