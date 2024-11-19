5 bin liralık banknot sesleri yükseliyor

Son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon ve artan fahiş fiyatlar nedeniyle 50 liralık banknotun neredeyse bir hükmü kalmadı. 10 TL ve 20 TL'lik banknotlar ise sadece para üstlerinde kullanılıyor. Halihazırda en yüksek banknot olan 200 TL ise vatandaşın en sık kullandığı kağıt para oldu. Piyasada ise 200 TL'lik banknot sıkıntısı yaşandığı öne sürüldü.

Son dönemde ATM'lerde de nakit sıkıntısı yaşandığı belirtilirken, günde 3 kez dolum yapıldığı öğrenildi. Son zamanlarda ekonomi kulislerinde "yeni banknot basılmalı" önerileri konuşulurken, son olarak yükselen "5 bin TL'lik banknot" sesleri gündem yarattı. Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, yeni banknotların mutlaka çıkarılması gerektiğini söyledi.

"5 BİN LİRALIK BANKNOTLAR ÇIKARILMALI"

"Yüksek banknot enflasyonu artırmaz, enflasyon arttığı için yüksek banknot çıkarılır" diyen Babuşçu "Üç yıl önce 500'lük ve binlik banknotlar çıkmalıydı fakat günümüzde bu yeterli değil. Şu an 5 bin liralık banknotlar çıkarılmalı" önerisini gündeme getirdi.

2 BİN TL'LİK BANKNOT ÖNERİSİ

Söz konusu "5 bin TL'lik banknot çıkarılsın" çağrısına dikkat çeken gazeteci Fatih Altaylı da piyasada 200 TL'lik banknot krizi yaşandığını öne sürdü. Altaylı, Babuşçu'nun önerisine ilave olarak hükümete 2 bin liralık ve 5 bin liralık banknot basılması konusunda da çağrı yaptı.

5 bin TL'lik banknot sesleri iyiden iyiye gündem olurken gazeteci Fatih Portakal da Sözcü TV'deki yayınında dikkat çeken ifadeler kullandı.

FATİH PORTAKAL'DAN SİTEM

"Bence bu paranın üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nureddin Nebati, Mehmet Şimşek ya da Berat Albayrak'ın fotoğrafı olmalı" diyen Portakal, ekonominin geldiği durumu eleştirdi.