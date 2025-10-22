41 yıllık saat devi iflas koruma başvurusunda bulundu

Dünya genelinde yaşanan ekonomik durgunluk ve yüksek maliyet baskısı, köklü markaları da zorluyor. ABD'nin gümrük tarifeleri ve artan üretim maliyetleri nedeniyle birçok firma darboğaza girerken, 41 yıllık saat devi Fossil de iflas koruması başvurusunda bulundu.

Türkiye'de de yaygın olarak satılan marka, İngiltere'de başlattığı yeniden yapılandırma sürecinin ABD tarafından tanınmasını talep etti. Fossil Global Services Ltd., 150 milyon dolarlık kredi ve 150 milyon dolarlık teminatsız senedi yeniden finanse etmeyi amaçlayan planı mahkemeye sundu.

PANDEMİ SONRASI DÜNYA EKONOMİSİ ZORDA

Covid-19 salgını sonrası küresel perakende sektörü, artan enflasyon, yüksek işçilik giderleri ve tedarik zinciri sorunlarıyla mücadele ediyor. Buna son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergileri de eklenince, şirketlerin mali yükü daha da arttı.

Birçok köklü marka iflas ya da küçülme kararı alırken, Fossil'in durumu sektörde "teknolojik dönüşüme ayak uyduramamanın" simgesi olarak değerlendiriliyor.

TEKNOLOJİ DEVLERİYLE REKABETİ KAYBETTİ

The Street'te yer alan habere göre Fossil, son on yılda Apple ve Samsung gibi teknoloji devlerinin gölgesinde kaldı. Akıllı saat pazarında artan rekabet, markanın geleneksel saat satışlarını ciddi oranda düşürdü.

Uzmanlar, tüketici alışkanlıklarının giyilebilir teknolojiye kayması nedeniyle klasik saat markalarının pazar payını korumakta zorlandığını belirtiyor.