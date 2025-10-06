4. Uluslararası Güvenilir Ürün Zirvesi'nde E-İhracat Protokolü İmzalandı

Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar'ın katılımı ve iş dünyasının önemli örgütlerinin başkanlarının destekleriyle gerçekleşen 4. Uluslararası Güvenilir Ürün Zirvesi'nde e-ihracatın artırılması adımı atıldı. Aralarında ihracatın kahramanı ödülü alan iş insanlarının da yer aldığı isimler daha fazla e-ihracat için bir protokol imzaladılar.

Güvenilir Ürün Platformu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Güvenilir Ürün Zirvesi'nde e-ihracatın arttırılması çalışmalarını kapsayacak İhracat'ın Kahramanları projesinin protokolüne imza atıldı. Bu doğrultuda önümüzdeki yıl Anadolu'nun farklı illerinde bilgilendirme toplantıları yapılacak. Aynı zamanda farklı zamanlarda bu konuda farkındalık çalışmaları yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TBMM Tarım Komisyonu gibi kuruluşların destek verdiği zirvede konuya ilişkin bir açıklama yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, "e-ihracat çok hızlı büyüyor. Biz ihracattaki başarımızı e-ihracatta da göstermeliyiz. Bu konuda çok iyi destek ve teşvikler veriyoruz. Öte yandan, bugün Güvenilir Ürün Platformu ile İstanbul Ticaret Borsası, İstanbul Ticaret Odası, İMES ve GAİB arasında imzaları atılacak "İhracat'ın Kahramanları Projesi" protokolü kapsamında; Türkiye genelinde farklı illerde düzenlenecek eğitim ve farkındalık etkinliklerinin de ihracat kültürünün yaygınlaştırılması açısından büyük faydaları olacağını düşünüyorum" dedi.

e-ihracata yönelik çalışmalara tam destek verildiğini söyleyen İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, tarım ve gıdanın 21. yüzyılda ekonomik bir konunun ötesine geçerek jeopolitik dengeleri belirleyen stratejik bir unsur haline geldiğini söyledi.

Türkiye'nin binlerce yıllık tarımsal birikimiyle fındık, kuru üzüm, incir ve kayısı gibi ürünlerde dünyada en üst sıralarda olduğunu hatırlatan Kopuz, bazı ürünlerin hala hammadde olarak ihraç edildiğine dikkat çekerek, "Küresel rekabette asıl değer, işlenmiş ve katma değerli ürünlerimizi uluslararası pazarlara taşımaktan geçiyor" diye konuştu.

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve İMES Sanayi Bölgesi Başkanı Kemal Akar, imzalanan protokolün çok önemli olduğunu belirterek, "Bu zirvede atılacak adımlar e-ihracatında önünü açacak. Kurulacak iş birliklerinin ve yapılacak projelerin hem ülkemiz hem de üreticilerimiz için hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum" dedi.

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, "Üç yıldır Anadolu'da üreticilerimizi destekleyen projeler yürüttük. 12 ilde 2000'e yakın üretici ve kooperatifi önemli alıcılarla buluşturduk. Şimdi e-ihracat zamanı. Atılan adımlar bu konuda önümüzü açacak. İhracatın Kahramanları'nı ödüllendiriyoruz ve e-ihracat protokolünü imzalayarak bu konuda çalışma başlatıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL