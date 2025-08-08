3D Yazıcı Teknolojileri Türkiye'de İvme Kazanıyor

MetaTechTR kurucusu Enes Tahiroğlu, bireysel kullanıcılardan büyük sanayi kuruluşlarına kadar geniş bir kitlenin 3D yazıcı teknolojilerini benimsediğini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyada üretim ve tasarım süreçlerinin yeniden şekillenmesine yardımcı olan 3D yazıcı teknolojilerinin kullanımı, Türkiye'de son yıllarda ivme kazanıyor.

Sağlık, otomotiv, inşaat ve eğitim gibi birçok farklı sektörde uygulama alanı bulan bu teknoloji, hem maliyet hem de zaman avantajı sağlayarak üretim süreçlerine değer katıyor.

Bu teknolojilerin kritik bileşenlerinden filament üretimi, Türkiye'de yerli olarak üretiliyor. Üniversiteler ve meslek liseleri ise 3D yazıcı laboratuvarları kurarak öğrencilerine teoriden pratiğe uzanan yenilikçi bir eğitim modeli sunuyor.

"Bu alan, teknolojik bağımsızlık için stratejik bir önem taşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enes Tahiroğlu, 2017'den bu yana sektörde faaliyet gösterdiklerini, bireysel kullanıcılardan büyük sanayi kuruluşlarına kadar bu teknolojiyi benimseyen kitlenin her geçen gün genişlediğini vurguladı.

Tahiroğlu, özellikle AR-GE merkezleri ve eğitim kurumlarının ilgisinin sektörün geleceği açısından son derece umut verici olduğuna değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya standartlarında geliştirdiğimiz filamentlerle hem iç pazara katkı sağlıyor hem de Türkiye'nin ihracat potansiyelini artırıyoruz. Bu alan, teknolojik bağımsızlık için stratejik bir önem taşıyor."

Bu teknolojilerin sadece üretim süreçlerini değil, öğrenme metodolojilerini de dönüştürdüğüne dikkati çeken Tahiroğlu, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin eğitimlerde hayal ettiklerini somut ürünlere dönüştürebilmesi, üretkenlik ve problem çözme becerilerini geliştiriyor. 3D yazıcı teknolojilerinin yaygınlaşması, Türkiye'nin üretim kapasitesini artırırken yerli üreticilerin uluslararası rekabet gücünü de güçlendirecek. MetaTechTR olarak, bu sürece katkı sağlayan sektörün öncü firmaları arasında yer almaya devam edeceğiz."