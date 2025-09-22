38'inci Ahilik Haftası'nda Esnaf Kredileri Açıklandı

TİCARET Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Esnafa verdiğimiz kredilerde de büyük bir artış söz konusu. 1950-2002 yılları arasında toplam 152 milyon TL kredi sağlanmışken, 2002 yılından bugüne kadar, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetleri döneminde bu rakam 674 milyar TL'ye ulaşmıştır" dedi.

Kırşehir'de 38'inci Ahilik Haftası kutlamaları düzenlenen törenle başladı. Ticaret Bakanlığı'nın 38'inci Ahilik Haftası kutlama programına katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Esnafa verdiğimiz kredilerde de büyük bir artış söz konusu. 1950-2002 yılları arasında toplam 152 milyon TL kredi sağlanmışken, 2002 yılından bugüne kadar, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetleri döneminde bu rakam 674 milyar TL'ye ulaşmıştır. Öte yandan esnaf ve sanatkarlarımızın hizmetlere erişimini kolaylaştırmak, finansman seçeneklerini artırmak adına bazı yapısal değişikliklere de gittik. Kamu kaynaklarının kullanımına aracılık eden Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin çalışma alanlarını genişleterek daha kapsayıcı bir yapıya kavuşturduk" diye konuştu.

'AHİLİK SADECE MESLEK TEŞKİLATI DEĞİLDİR'

Ahiliğin öneminden bahseden Gürcan, "Ahilik, sadece bir meslek teşkilatı değil; dürüstlüğü, kardeşliği, paylaşmayı ve emeğe saygıyı esas alan bir yaşam biçimidir. Ahi Evran-ı Veli tarafından temelleri atılan bu teşkilat, Anadolu'nun toplumsal, ekonomik ve kültürel yapısına yön vermiş; Türk-İslam medeniyetinin şekillenmesinde büyük rol oynamıştır. Ahilik anlayışı, üretim sürecinde yalnızca maddi kazancı değil, aynı zamanda insan yetiştirmeyi, toplumsal dengeyi ve sosyal adaleti de hedeflemiştir. Bu yönüyle ahilik, yalnızca esnaf ve sanatkarlar için değil, toplumun tüm kesimleri için evrensel ilkeler sunmaktadır. 'Elini, sofranı açık tut; gözünü, belini, dilini kapalı tut' anlayışıyla şekillenen bu değerler bütünü, bizlere ahlaklı ticaretin, dürüst kazancın ve toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerini sunmaktadır. Terazisinde hile yapanı, diline yalan dolayanı, kazancına haram bulaştıranı ağır bir şekilde uyarmıştır. Maalesef bugün bazı kişiler kısa yoldan zengin olma arzusuyla helal-haram çizgisini göz ardı edebiliyor. Sattığı ürünü olduğundan farklı göstermek, karaborsacılık, stokçuluk, tefecilik gibi eylemler hem kul hakkıdır hem de haramdır" ifadelerini kullandı.

38'inci Ahilik Haftası kutlama programı 28 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek.