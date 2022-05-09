Milyonlarca memur ve emekli heyecanla bekliyordu! 3600 ek göstergede son toplantı ertelendi - Haberler

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Milyonlarca memur ve emekli heyecanla bekliyordu! 3600 ek göstergede son toplantı ertelendi

Haberler.com - Emre İliksiz - Ekonomi
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Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş ve ikramiyelerini artıracak 3600 ek göstergede son toplantı ertelendi. 10 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi planlanan toplantı için henüz yeni bir tarih belirtilmedi.

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili 10 Mayıs'ta gerçekleşmesi beklenen üçüncü ve son toplantı, işçi sağlığı ve güvenliği haftasına ilişkin devam eden programlar nedeniyle ertelendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bu kapsamda başka programlarının olduğu ifade edildi. Toplantının da henüz netleşmeyen ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

3600 ek gösterge mevcut çalışanların maaşlarının yanında emekli maaşlarıyla, emekli ikramiyelerini yakından ilgilendiriyor. Düzenleme hayata geçtiğinde memur ve memur emeklisi maaşlarında ve ikramiyelerinde artış olacak. Şimdilik düzenlemenin kapsamının öğretmen, hemşire, polis ve din görevlisini kapsaması bekleniyor. Son olarak Memur-Sen ek göstergelerle ilgili hükümetten teklif beklediğini ifade etmişti.

Son toplantının ardından taslak, teklif haline getirilerek Meclis'e sevk edilecek. Bu yasama döneminde düzenlemenin yasalaşması bekleniyor. Kamu çalışanları için ek göstergenin yükselmesi üç farklı ödeme türünü etkileyecek. 3600 ek gösterge alacak memurların maaşları, emekli aylıkları ile emekli olurken aldıkları ikramiyelerde artış olacak.

Haberler.com / Emre İliksiz - Ekonomi

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