3 harfli zincir marketlerde satılan dev et markası konkordato ilan etti
Küresel ekonomik kriz Türkiye'de de çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya eklenen son marka 3 harfli zincir marketlere de ürün tedarik eden Erşan Et oldu. Dev firma, gıda sektöründe artan pahalılığın ardından konkordato ilan etti.

Küresel boyuttaki kriz nedeniyle son dönemde birçok şirket kepenk kapatıyor. Krizin etkileri Türkiye'de de iyiye hissedilirken, konkordato ilan eden firmalara bir yenisi daha eklendi.

KRİZE DİŞ GEÇİREMEDİLER

Gıda sektöründe artan pahalılığın ardından Türkiye'nin önde gelen et üreticilerinden Erşan Et, konkordato ilan etti.

DEV MARKETLERE ÜRÜN TEDARİK EDİYOR

Bilecik 3. Asliye Mahkemesi, 8 Ağustos tarihli kararında 3 harfli zincir marketler dahil çok sayıda dev markete ürün tedarik eden Erşan Et için 3 ay süreyle geçici mühlet açıkladı.

3 KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ OLUŞTURULDU

Mali darboğaza giren firmanın finansal tablolarını incelemek üzere üç kişilik konkordato komiser heyeti oluşturdu. Heyette Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Belkıs Öztürk, İcra İflas Hukukunda Uzman Şevki Yetiker ve Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi Efsal Uzun yer aldı.

KARAR KASIM AYINDA VERİLECEK

Yapılacak 3 aylık değerlendirmenin ardından firmanın konkordato sürecine yönelik yeni bir karar alınacak. Mahkeme, gerekli görmesi halinde firmanın geçici mühlet durumunu 1 yıl süreyle kesin mühlete çevirebileceği gibi, ekonomik taahhütlerin yerine getirilmemesi halinde dev firmanın iflasına da hükmedebilecek.

Erdem Aksoy
