Beyin ve sinir cerrahları Gaziantep'teki toplantıda bir araya geldi

Medical Point Gaziantep Hastanesi, Türkiye'nin farklı bölgelerinden alanında uzman hekimlerin katılımıyla 3. Bölgesel Türk Nöroşirürji Akademisi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Hastaneden yapılan açılamaya göre, Türk Nöroşirürji Akademisi tarafından düzenlenen toplantı, nöroşirürji alanındaki güncel gelişmeler ile mesleki deneyimlerin paylaşıldığı akademik bir platform sundu.

Sunumlar ve interaktif oturumlarla zenginleşen programda, toplantının başkanlığını Medical Point Gaziantep Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aslan Güzel ve Op. Dr. Hüseyin Karasu üstlendi. Programa, Türk Nöroşirürji Akademisi Başkanı Prof. Dr. Uygur Er ve akademi üyeleri de katıldı.

Organizasyon kapsamında "Olgudan Klinik Serilere" başlıklı bir sunum yapan Prof. Dr. Aslan Güzel, beyin, omurilik ve sinir cerrahisi alanında hangi hastaların ameliyat edilmesi gerektiği ve hangi hastalarda cerrahi dışı yaklaşımların tercih edilmesi gerektiğini somut vaka örnekleriyle ele aldı.