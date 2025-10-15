Haberler

23 yıllık dev banka satışa çıkarıldı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
23 yıllık dev banka satışa çıkarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mart ayında yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen Bank Pozitif'in yüzde 97'lik hissesi satışa çıkarıldı. Satış süreci, kapalı tekliflerin ardından açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek. TMSF, bankanın hisseleri için 1 milyar 100 milyon TL muhammen bedel belirledi.

Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında mart ayında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Bank Pozitif satışa çıkarıldı.

YÜZDE 97 HİSSESİ SATIŞA ÇIKARILDI

Dünya gazetesinde yer alan habere göre TMSF, Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası'nın yüzde 97 hissesinin satışa çıkarıldığını duyurdu.

MUHAMMEN BEDEL 1,1 MİLYAR TL

2002 yılında faaliyete başlayan banka için toplam 3,27 milyar payın muhammen bedeli 1,1 milyar TL olarak belirlendi. Şartname bedeli 100 bin TL olarak belirlenirken, ihaleye katılacak kişi ve firmaların 55 milyon TL teminat ödemesi gerekiyor.

AÇIK ARTIRMA 12 KASIM'DA

Kapalı teklif ve açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede, 11 Kasım 2025 saat 19.00'a kadar tekliflerin sunulması gerekiyor. Açık artırma ise 12 Kasım'da saat 14.000'de TMSF merkezinde gerçekleştirilecek.

23 yıllık dev banka satışa çıkarıldı

NE OLMUŞTU?

Mart 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Bankpozitif, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu'nun sahibi Erkan Kork hakkında yasa dışı bahis örgütü liderliği iddiasıyla gözaltı kararı verilmişti.

Operasyon kapsamında 59 şüpheliye yönelik baskın düzenlenirken, 6 milyar 900 milyon TL değerindeki mal varlığına el konmuştu. Pozitifbank, Flash TV ve Payfix de devlet kontrolüne geçmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBağdatlı:

Sahibi daha yeni yargılanmaya başladı belki beraat edecek veya az bir ceza alacak dava sonuçlanmış gibi malı başkasına satmak ne benim anlayamadığım başka bir şey var herhalde

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Tatlıses'in serveti sınır tanımıyor! İmparator'un mal varlığı saymakla bitmedi

Serveti sınır tanımıyor! İmparator'un mal varlığı ortaya çıktı
Altın için daha önce söylenenleri unutun: Bu rakam ilk kez telaffuz edildi

Altın fiyatları için bu rakam ilk kez telaffuz edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.