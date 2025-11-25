Haberler

23. Uluslararası Ev Eşyaları Zirvesi Antalya'da Başladı

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) ve EVSİD işbirliğiyle düzenlenen zirve, 53 ülkeden 112 firmanın katılımıyla Antalya'da gerçekleştirildi. Organizasyon, yerli firmaları yabancı alıcılarla buluşturarak sektördeki ihracat potansiyeline katkı sağlamayı hedefliyor.

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) ile Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) işbirliğinde 23. Uluslararası Ev Eşyaları Zirvesi, Antalya'da düzenlendi.

Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen zirveye 53 ülkeden 112 firma sahibi ve satın almacılar katıldı.

ZÜCDER Başkanı Burak Önder, AA muhabirine, Ticaret Bakanlığının destekleriyle sektör açısından son derece yararlı olacak bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Organizasyon ile yerli firmaları yabancı alıcılarla buluşturduklarını dile getiren Önder, katılımcı Türk firmaların organizasyondan son derece memnun olduklarını, bu durumun da kendilerini daha da motive ettiğini belirtti.

Türkiye'de mutfak eşyası sektörü olarak küreseldeki konumumuzu dünyada yaşanan tüm sorunlara rağmen korumaya ve güçlendirmeye devam ettiklerini aktaran Önder, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buraya gelen firmaların kalitesini mümkün olduğu kadar yüksek tutmaya çalıştık. Kolombiya'nın en büyük zincir marketlerinden bir tanesi şu an burada, Türkiye ile çalışıyor. Amacımız nitelikli satın almacıları buraya getirip, 'Made in Türkiye' markasını en iyi şekilde temsil etmek. Zirve ile sektörün ihracatına katkı sağlıyoruz. Farklı ülkelerden firmalar, en iyi şekilde seçilerek, süzgeçten geçilerek buraya davet ediliyor ve Türkiye'de ihracat potansiyeli olan firmalarla bir araya getiriyoruz. Buradan da iyi sonuçların çıktığını bu zamana kadar gördük, bundan sonra da böyle devam edeceğini düşünüyoruz."

"Zirve ile ürünlerimizi pazarlarken ülkemizi tanıyoruz"

EVSİD Başkanı Talha Özger de sivil toplum kuruluşları olarak birleşip ülke ihracatına önemli ölçüde katkı sağlayacak güzel bir organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Zirvede yerli firmalar ile yabacı almacıların ortak noktada buluşarak uzun soluklu ticari ilişkilerin temellerini attıklarını dile getiren Özger, "Buraya gelen satın almacıların yaklaşık yüzde 75'i ilk defa Türkiye'ye geliyor, burada bizim sektörün gücünü hissediyor. Bu açıdan ne kadar nitelikli bir organizasyona imza attığımızı görebiliyoruz. Zirve ile sadece ürünlerimizi pazarlamıyoruz, güzel ülkemizi de tanıtıyoruz, Türkiye'nin misafirperverliğini gösteriyoruz, Türkiye'nin sektördeki gücünü yansıtıyoruz." diye konuştu.

Ev ve mutfak eşyası sektörünün ürünlerini sergilediği ve ikili görüşmelerin yapıldığı zirve 26 Kasım'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi
