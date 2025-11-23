22 yaşında bulduğu ürün fikriyle birkaç haftada milyoner oldu

Finlandiya'da genç girişimci Karttunen'in geliştirdiği "pizza muffin"ler, S-Group'un düzenlediği tarif yarışmasını kazanmasının ardından kısa sürede ülke genelinde büyük ilgi gördü.

Yhteishyvä dergisinin aktardığına göre Karttunen, geliştirdiği pizza muffinlerini ocak ayında Finlandiya'nın önde gelen perakende zincirlerinden S-Group'un dondurulmuş ürün reyonlarında satışa sundu. Genç girişimci, kendi işini kurma sürecinin beklediğinden çok daha hızlı ilerlediğini söyledi.

TARİF YARIŞMASIYLA GELEN FIRSAT

S-Group tarafından düzenlenen tarif yarışmasını kazanarak ürününü doğrudan raflara çıkarma hakkı kazanan Karttunen, bu süreçte altı ay boyunca yoğun bir geliştirme programına katıldı. Program kapsamında profesyonel ürün yönetimi konusunda önemli deneyimler edindi. İki popüler atıştırmalığın birleşimi olarak tasarlanan pizza muffinler, kısa sürede tüketicilerden büyük ilgi gördü. S-Group Gıda Perakende Direktörü Antti Oksa, ürünün beklenenden hızlı bir şekilde benimsendiğini belirtti.

SATIŞLAR PATLADI, YENİ TATLAR YOLDA

Karttunen, ürünün bu kadar kısa sürede başarıya ulaşacağını öngörmediğini ifade etti. Şimdi ise yeni tatlar üzerinde çalışıyor ve ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor. İlk dönemdeki satış yoğunluğu normale dönse de genç girişimci, Finlandiya'da dondurulmuş pizzaların en çok tercih edildiği Aralık ayında satışların yeniden zirve yapmasını bekliyor.