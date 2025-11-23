Haberler

22 yaşında bulduğu ürün fikriyle birkaç haftada milyoner oldu

22 yaşında bulduğu ürün fikriyle birkaç haftada milyoner oldu
Güncelleme:
Finlandiyalı genç girişimci Emilia Karttunen geliştirdiği pizza muffinler sayesinde kısa sürede büyük bir başarı elde etti. Henüz 23 yaşında olan Karttunen, geçen yıl kurduğu şirketiyle birkaç hafta içinde 1 milyon euronun üzerinde ciroya ulaştı.

  • Finlandiyalı girişimci Karttunen, "pizza muffin" ürününü S-Group'un düzenlediği tarif yarışmasını kazanarak ülke genelinde satışa sundu.
  • Ürün, S-Group'un dondurulmuş ürün reyonlarında satışa sunulduktan sonra kısa sürede büyük ilgi gördü.
  • Karttunen, ürün gamını genişletmek için yeni tatlar üzerinde çalışıyor ve Aralık ayında satışların zirve yapmasını bekliyor.

Finlandiya'da genç girişimci Karttunen'in geliştirdiği "pizza muffin"ler, S-Group'un düzenlediği tarif yarışmasını kazanmasının ardından kısa sürede ülke genelinde büyük ilgi gördü.

Yhteishyvä dergisinin aktardığına göre Karttunen, geliştirdiği pizza muffinlerini ocak ayında Finlandiya'nın önde gelen perakende zincirlerinden S-Group'un dondurulmuş ürün reyonlarında satışa sundu. Genç girişimci, kendi işini kurma sürecinin beklediğinden çok daha hızlı ilerlediğini söyledi.

TARİF YARIŞMASIYLA GELEN FIRSAT

S-Group tarafından düzenlenen tarif yarışmasını kazanarak ürününü doğrudan raflara çıkarma hakkı kazanan Karttunen, bu süreçte altı ay boyunca yoğun bir geliştirme programına katıldı. Program kapsamında profesyonel ürün yönetimi konusunda önemli deneyimler edindi. İki popüler atıştırmalığın birleşimi olarak tasarlanan pizza muffinler, kısa sürede tüketicilerden büyük ilgi gördü. S-Group Gıda Perakende Direktörü Antti Oksa, ürünün beklenenden hızlı bir şekilde benimsendiğini belirtti.

SATIŞLAR PATLADI, YENİ TATLAR YOLDA

Karttunen, ürünün bu kadar kısa sürede başarıya ulaşacağını öngörmediğini ifade etti. Şimdi ise yeni tatlar üzerinde çalışıyor ve ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor. İlk dönemdeki satış yoğunluğu normale dönse de genç girişimci, Finlandiya'da dondurulmuş pizzaların en çok tercih edildiği Aralık ayında satışların yeniden zirve yapmasını bekliyor.

Haberler.com
500


