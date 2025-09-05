2026 Yılı Tatil Planlaması İçin Öneriler

Enuygun.com, seyahatseverler için 2026 yılı tatil planlamasına ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2026, resmi tatil ve bayramların hafta sonlarıyla birleşmesiyle seyahatseverler için tatil yılı olacak. Doğru planlama yapanlar, 2026'da sadece 11,5 gün izin kullanarak 43 gün tatil yapma fırsatı bulacak.

Yılbaşı, Ramazan Bayramı ve Kurban bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dönemlerinde kısa izinlerle uzun tatiller yapılabilecek.

Yılın ilk resmi tatili olan 1 Ocak, perşembe gününe denk gelirken, 2 Ocak Cuma günü alınacak 1 günlük izin hafta sonuyla birleştirildiğinde 4 günlük tatil planı imkanı veriyor.

9 Mart Perşembe arife günü öğleden sonra başlayan ve 22 Mart Pazar günü sona eren Ramazan Bayramı tatilinde pazartesi, salı, çarşamba ve arife günü yarım gün olmak üzere toplamda 3,5 gün izin alınarak, 9 günlük tatile çıkabiliyor.

Perşembe gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, cuma günü alınacak 1 gün izinle 4 günlük tatil fırsatı veriyor. 23 Nisan'da güzel bir bahar tatili planlayabiliyor, baharın gelmesi ve havaların ısınmaya başlamasıyla seyahat severler yeni yerler keşfedebiliyor.

Cuma gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü hafta sonuyla birleşiyor ve 3 gün tatil fırsatı veriyor.

Mayıs ayında bir diğer tatil fırsatı da salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, seyahatseverler 16-19 Mayıs'ta 1 gün izinle 4 gün tatil yapılabilecek.

Kurban Bayramı, 26 Mayıs Salı arife günü ile başlıyor, 30 Mayıs Cumartesi gününe kadar devam ediyor. Deniz sezonunu açmak için iyi bir fırsat olan Kurban Bayramı'nda 1,5 gün izin alarak (pazartesi ve arife günü yarım gün) hafta sonu ile birleştirildiğinde 9 gün tatil yapmak mümkün olabiliyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün denk geldiği çarşamba günü öncesi ya da sonrası için alınacak 2 gün izinle 5 gün tatil yapılabiliyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2026'da perşembe gününe denk geliyor. Çarşamba günü yarım gün ve cuma günü olmak üzere 1,5 gün izin alarak 5 günlük bir tatile çıkılması imkanı bulunuyor.

2025-2026 yılının ilk ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

İlk ara tatilde, hafta sonları ile birleştirildiğinde 9 gün süren bir tatil yapılabiliyor. 2026 yarıyıl sömestr tatili ise 19-26 Ocak 2026 tarihleri arasında olacak. İkinci dönem başlangıç tarihi de 2 Şubat pazartesi. Bu dönemde de hafta sonları ile birlikte 14 günlük uzun bir kış tatili yapılabiliyor.

İkinci ara tatili de 16 Mart pazartesi ve 20 Mart cuma tarihleri arasında olacak. Ramazan Bayramı'na denk gelen ara tatilde 9 gün uzun bir tatil planlanabiliyor.